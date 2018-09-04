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Умерла третья пострадавшая при падении с балкона в Обнинске

4 сентября 2018
Происшествия


Умерла третья пострадавшая при падении с балкона в Обнинске

Еще одна женщина, которая находилась в больнице после падения с балкона четвертого этажа, скончалась.

Об этом корреспонденту портала Obninsk.Name сообщили в прокуратуре.

Напомним, вечером 1 сентября в общежитии на улице Победы, 19, произошло обрушение металлического ограждения балкона, на котором находились мужчина и две женщины, проживающие в этом доме. Мужчина скончался на месте, одна из женщин умерла на следующий день. Третья пострадавшая, которая, по словам жителей дома, была беременна, несколько дней находилась в тяжёлом состоянии, однако спасти ее медикам так и не удалось.

Была ли женщина действительно беременна, покажет вскрытие.

Отметим также, что в первые часы после происшествия дверь на балкон, от которого осталась одна лишь шаткая полуразрушенная плита, забили гвоздями и оградили лентой, однако позже сотрудники МЧС для верности заколотили окно со старой рамой и дверь досками.


 
 
Автор новости: Диана Коршикова

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