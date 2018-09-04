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4 сентября 2018
Происшествия
Умерла третья пострадавшая при падении с балкона в Обнинске
Об этом корреспонденту портала Obninsk.Name сообщили в прокуратуре.
Напомним, вечером 1 сентября в общежитии на улице Победы, 19, произошло обрушение металлического ограждения балкона, на котором находились мужчина и две женщины, проживающие в этом доме. Мужчина скончался на месте, одна из женщин умерла на следующий день. Третья пострадавшая, которая, по словам жителей дома, была беременна, несколько дней находилась в тяжёлом состоянии, однако спасти ее медикам так и не удалось.
Была ли женщина действительно беременна, покажет вскрытие.
Отметим также, что в первые часы после происшествия дверь на балкон, от которого осталась одна лишь шаткая полуразрушенная плита, забили гвоздями и оградили лентой, однако позже сотрудники МЧС для верности заколотили окно со старой рамой и дверь досками.
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