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4 сентября 2018
Политика
Выбирать мэра столицы в Боровском районе будут более двух тысяч москвичей
Выборы нового московского градоначальника пройдут уже в это воскресенье, и в ряде соседних регионов для горожан будут организованы дополнительные избирательные участки.
Так, на территории Боровского района, жители столицы смогут сделать свой выбор на двух избирательных участках, расположенных в Боровске на площади Ленина, 37 и в Ворсине.
На сегодняшний день воспользоваться этой возможностью захотели 2097 человек, однако учитывая, что прием заявлений продлится до пятницы, эта цифра может возрасти.
К слову, сами участки уже оборудованы всем необходимым и готовы принимать избирателей девятого сентября с 8 до 22 часов.
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