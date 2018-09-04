Обнинск
Новости
Выбирать мэра столицы в Боровском районе будут более двух тысяч москвичей

4 сентября 2018
Политика


Выбирать мэра столицы в Боровском районе будут более двух тысяч москвичей

Выборы нового московского градоначальника пройдут уже в это воскресенье, и в ряде соседних регионов для горожан будут организованы дополнительные избирательные участки.

Так, на территории Боровского района, жители столицы смогут сделать свой выбор на двух избирательных участках, расположенных в Боровске на площади Ленина, 37 и в Ворсине.

На сегодняшний день воспользоваться этой возможностью захотели 2097 человек, однако учитывая, что прием заявлений продлится до пятницы, эта цифра может возрасти.

К слову, сами участки уже оборудованы всем необходимым и готовы принимать избирателей девятого сентября с 8 до 22 часов.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

Все статьи
автора
225 просмотров

Последние новости из рубрики «Политика»:


3 августа 2018

Александр Авдеев о пенсионной реформе: «В какой-то части я с ней не согласен».
На днях свои видения изменений пенсионной системы внес экс-кандидат в президенты России Борис ТИТОВ.
8 мая 2018

Депутаты Гоcдумы о назначении Акимова: «Любой человек на таком высоком посту постарается максимально сделать для своего родного региона»
Вчера в столице прошла церемония инаугурации президента. После официального вступления в должность Владимир...
26 апреля 2018

Жители Обнинска хотят креститься у отца Фотия
После победы иеромонаха Свято-Пафнутьева боровского монастыря отца Фотия во Всероссийском вокальном шоу...
27 марта 2018

Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
Как уже сообщал интернет-портал Obninsk.Name, калужский градоначальник Константин ГОРОБЦОВ сегодня сложит...
20 марта 2018

В Боровском районе подвели итоги голосования
По словам председателя территориальной избирательной комиссии Боровского района Кирилла СПИЧЕНКОВА, в...
19 марта 2018

Обнинские избиратели приятно удивили депутатов
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области от города Обнинска отмечают небывалую активности...
19 марта 2018

Боровчане определились с местом для стелы
В день выборов президента России в соседнем с Обнинском Боровске жители города голосовали не только за...
19 марта 2018

Политическая активность обнинцев растет с каждыми выборами
В ходе проходивших вчера президентских выборов многие члены избирательной комиссии и представители СМИ...
18 марта 2018

Обнинцы удивили наблюдателей своей активностью
Несмотря на то, что с открытия избирательных участков прошло не так уж и много времени, председатели...
18 марта 2018

На избирательных участках Обнинска пока немноголюдно
Сегодня в 8:00 утра в Обнинске открылись избирательные участки, отметим, что первые посетители на некоторых...

 Архив новостей
Лента новостей
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432