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4 сентября 2018
Мероприятия
Полицейские поздравили кадетов
Слова напутствия в адрес лицеистов, педагогов и родителей в этот день прозвучали от руководителя учебного заведения Ирины СТРОЕВОЙ, председателя Совета ветеранов ОМВД Гимзера ДЗАДЗАМИЯ и других приглашенных гостей.
В ответ школьники и педагоги продемонстрировали музыкальные и танцевальные номера. Каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами. Атмосфера праздника пришлась по душе каждому и никого не оставила равнодушным.
Как выяснилось, в этом году лицей открыл двери для еще одного нового кадетского класса.
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