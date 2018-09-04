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Полицейские поздравили кадетов

4 сентября 2018
Мероприятия


Полицейские поздравили кадетов

Обнинские полицейские поздравили учащихся лицея «Технический» с началом учебного года и провели встречу с ребятами из кадетских классов.

Слова напутствия в адрес лицеистов, педагогов и родителей в этот день прозвучали от руководителя учебного заведения Ирины СТРОЕВОЙ, председателя Совета ветеранов ОМВД Гимзера ДЗАДЗАМИЯ и других приглашенных гостей.

В ответ школьники и педагоги продемонстрировали музыкальные и танцевальные номера. Каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами. Атмосфера праздника пришлась по душе каждому и никого не оставила равнодушным.

Как выяснилось, в этом году лицей открыл двери для еще одного нового кадетского класса.


 
 
Автор новости: Инна Емелина

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