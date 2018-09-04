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4 сентября 2018
Общество
Жители Обнинска зря наговаривают на городские аптеки
На днях к журналистам нашего портала обратилась жительница Обнинска Анна Х. с жалобой на то, что, якобы, в городских аптеках продают некачественные лекарственные препараты.
– Я купила дорогое лекарство в капсулах. Дома открыла капсулу, а там пусто, – возмущалась дама.
Наши корреспонденты собрались было посетить указанную аптеку и побеседовать с фармацевтами и руководством. Но звонившая нам Анна Х. идти с журналистами отказалась. Как она объяснила, с препаратом все в порядке. Он просто слишком подмерз в холодильнике, поэтому содержимое капсулы и не высыпалось. Благо, извиняться перед аптекарями не пришлось.
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