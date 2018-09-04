Обнинск
Новости
Жители Обнинска зря наговаривают на городские аптеки

4 сентября 2018
Общество


Жители Обнинска зря наговаривают на городские аптеки

На днях к журналистам нашего портала обратилась жительница Обнинска Анна Х. с жалобой на то, что, якобы, в городских аптеках продают некачественные лекарственные препараты.

– Я купила дорогое лекарство в капсулах. Дома открыла капсулу, а там пусто, – возмущалась дама.

Наши корреспонденты собрались было посетить указанную аптеку и побеседовать с фармацевтами и руководством. Но звонившая нам Анна Х. идти с журналистами отказалась. Как она объяснила, с препаратом все в порядке. Он просто слишком подмерз в холодильнике, поэтому содержимое капсулы и не высыпалось. Благо, извиняться перед аптекарями не пришлось.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
388 просмотров

Последние новости из рубрики «Общество» и по тэгам #лекарства, #аптека, #капсула:


31 августа 2018

Жителей Обнинска заинтересовала загадочная надпись на тротуаре
Этим летом многие дороги в Обнинске привели в порядок, однако тротуары в городе в некоторых местах все...
30 августа 2018

В Обнинске откроется секция фехтования
До начала учебного года остались считанные дни. А это значит, что вместе с общеобразовательными учреждениями...
28 августа 2018

Найденные останки красноармейца перезахоронят в сентябре
Напомним, что на днях в Ермолине обнаружили останки неизвестного красноармейца. О местонахождении могилы...
23 августа 2018

На Татьяну Котляр могут завести второе уголовное дело?
Известная обнинская правозащитница Татьяна КОТЛЯР сообщила нашему корреспонденту о том, что на днях ее...
24 августа 2018

За игры с законом обнинец заплатит пятьдесят тысяч рублей
Все дело в том, что местный житель задолжал двум кредитным организациям. Чтобы вернуть свои деньги, финансовые...
24 августа 2018

Жители Обнинска радуют фонд капремонта своей дисциплинированностью
Жители Обнинска с каждым годом все аккуратнее платят за капитальный ремонт своих многоквартирных домов.
21 августа 2018

Житель Обнинска отдал долг, чтобы уехать на отдых
На днях обнинские судебные приставы подвели итоги своей работы за последние три недели. И, как проинформировал...
20 августа 2018

Празднование Дня города в Боровске прошло на высшем уровне
Прошедшее на минувших выходных торжество в Боровске не оставило равнодушными ни представителей власти,...
18 августа 2018

Обнинцы считают свой город тихим
На портале Domofond.ru было запущено рейтинговое голосование. Участником предлагалось оценить уровень...
17 августа 2018

Обнинские меломаны мешают жителям спать по ночам [+видео]
Недавно на портале Obninsk.Name выходила заметка о том, что жители улицы Белкинская были вынуждены слушать...

 Архив новостей
Лента новостей
4 сентября 2018
Медицина

В Обнинске появился центр спортивной медицины!
В...
4 сентября 2018
ЖКХ

Жителям улицы Королева грозит нашествие крыс?
Уже...
4 сентября 2018
Транспорт

Водители маршруток в буквальном смысле доводят пассажиров до слез!
Очевидцами...
4 сентября 2018
Социалка

Установлен прожиточный минимум за II квартал 2018 года
Правительством...
4 сентября 2018
ЖКХ

Контейнерную площадку в деревне Федорино привели в порядок
На...
4 сентября 2018
Мероприятия

Полицейские
поздравили кадетов
Обнинские...
4 сентября 2018
Политика

Выбирать мэра столицы в Боровском районе будут более двух тысяч москвичей
Выборы...
3 сентября 2018
Образование

Обнинским первоклашкам рассказали о важности соблюдения ПДД
В...
3 сентября 2018
Образование

Линейки в обнинских школах прошли без происшествий
Эту...
3 сентября 2018
Происшествия

В Обнинске опять
наехали на пешехода
Сегодня...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432