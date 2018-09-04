|
4 сентября 2018
Дороги
Владелица раритетных авто из Обнинска выиграла кубок на международном фестивале
Несмотря на почтенный возраст Милки, она вполне успешно преодолела 1,5 тысячи километров. Правда, без приключений все-таки не обошлось.
- Пока я ехала, вышел из строя бензонасос, я его сняла, разобрала, - рассказывает Саша. - Пришлось купить ремкомплект, но он оказался некачественным, и в итоге испортил мне всю дорогу в ту сторону. В течение 12 часов я медленно двигалась к Ростову, ночью снимала и ставила бензонасос.
Кстати, именно тот факт, что Александра сама может собрать, отремонтировать и отреставрировать практически любую машину, сыграл немаловажную роль при выборе самой крутой леди за рулем. Из ряда претенденток в тройку вошли девушки, которые не просто хорошо водят, а наравне с мужчинами разбираются во «внутренностях» автомобиля.
Сашу на фестивале встретили с невероятным восторгом. У девушки множество подписчиков в соцсетях, поэтому ее приезда здесь ожидали с нетерпением.
Сама же девушка признается, что где бы она ни была, на каком бы фестивале ни звучало ее имя, она всегда с гордостью говорит о том, что приехала из Обнинска, и старается достойно представить первый наукоград страны.
317 просмотров
Последние новости из рубрики «Дороги»:
31 августа 2018
Автомобилистов Обнинска раздражает трещина на новом «лежачем полицейском»
Не так давно на улице Ленина положили новый асфальт. В придачу к свеженькой дороге здесь установили и
29 августа 2018
«Автодор» пообещал начать реконструкцию «Киевки» в 2019 году
Несколько недель назад мы писали о пробках на Киевской трассе, в частности речь шла о затянувшейся реконструкции
30 августа 2018
В Обнинске будут повышать квалификацию мотоциклистов
Как стало известно корреспондентам портала Obninsk.Name, на личный прием к мэру Обнинска Владиславу ШАПШЕ
24 августа 2018
В Обнинске дорожники проведут работу над ошибками
Неделю назад на пересечении проспекта Ленина с улицей Цветкова работала дорожная лаборатория. Причем
21 августа 2018
Дорогу на Ленина начали закатывать в асфальт [+видео]
Вчера на портале Obninsk.name выходила публикация о том, что на днях должен начаться ремонт дороги на
22 августа 2018
Балабановские водители жалуются на «слишком быстрый» светофор
Напомним, что светофор, расположенный на Киевском шоссе в районе поста ДПС недалеко от города Балабаново,
20 августа 2018
На Белкинской появился новый «лежачий полицейский» в нескольких метрах от старого
Как мы уже сообщали, после того, как на проспекте Ленина и на улице Белкинской положили новый асфальт,
20 августа 2018
Дорогу на Ленина отремонтируют на днях
Традиционно на еженедельном совещании у главы администрации обсуждался ремонт дорог, который проходит
20 августа 2018
Владислав Шапша предложил ограничить скорость на дорогах Обнинска
Поводом для этого послужили многочисленные аварии, в которых страдают люди, ведь печальная статистика
20 августа 2018
В Обнинске сбили 11-летнего мальчика
В Обнинске произошли два ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние дети. Как рассказал корреспонденту
Архив новостей
Самое оцененное
27 августа 2018
Неравнодушные обнинцы взяли шефство над пенсионеркой, которую выгнала родная дочь
В прошлую пятницу в газете «Неделя
6 августа 2018
Житель Обнинска попросил поблагодарить водителя маршрутки
Жители Обнинска обращаются к журналистам нашего портала не только
16 августа 2018
Жителям Обнинска едва удалось избежать трагедии
На днях в одной из квартир обнинского жилого дома № 2/5 по улице Пушкина стал
Самое читаемое
ЖКХ
17 августа 2018
В Обнинске жильцы перестали впускать представителей УК в свои квартиры
ЖКХ
6 августа 2018
Жительницу Обнинска «развел» сантехник
Лента новостей
4 сентября 2018
Медицина
В Обнинске появился центр спортивной медицины!
В...
4 сентября 2018
ЖКХ
Жителям улицы Королева грозит нашествие крыс?
Уже...
4 сентября 2018
Общество
Жители Обнинска зря наговаривают на городские аптеки
На...
4 сентября 2018
Транспорт
Водители маршруток в буквальном смысле доводят пассажиров до слез!
Очевидцами...
4 сентября 2018
Социалка
Установлен прожиточный минимум за II квартал 2018 года
Правительством...
4 сентября 2018
ЖКХ
Контейнерную площадку в деревне Федорино привели в порядок
На...
4 сентября 2018
Мероприятия
Полицейские
Обнинские...
4 сентября 2018
Политика
Выбирать мэра столицы в Боровском районе будут более двух тысяч москвичей
Выборы...
3 сентября 2018
Образование
Обнинским первоклашкам рассказали о важности соблюдения ПДД
В...
3 сентября 2018
Образование
Линейки в обнинских школах прошли без происшествий
Эту...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
3
В Обнинске вход на балкон, с которого упали три человека, заколотили досками
2
3
И так сойдет?
3
3
Одна из госпитализированных в больницу женщин, пострадавших при обрушении ограждения балкона в Обнинске, скончалась
4
2
Три человека рухнули с балкона 4 этажа на улице Победы в Обнинске
5
2
Обнинским мигрантам запретили незаконно трудоустраиваться
1
5
Обнинцам наливают квас в грязные одноразовые стаканы?
2
4
Александр Авдеев о пенсионной реформе: «В какой-то части я с ней не согласен».
3
4
Обнинские собаководы выгуливают питомцев рядом с детской площадкой у «Плазы»
4
3
И так сойдет?
5
3
Одна из госпитализированных в больницу женщин, пострадавших при обрушении ограждения балкона в Обнинске, скончалась
Доска объявлений
События
99
Компьютеры
309
Работа
744
Недвижимость
857
Авто-мото
481
Бытовая техника
368
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1077
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2534
Разное
1188
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432