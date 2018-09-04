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Владелица раритетных авто из Обнинска выиграла кубок на международном фестивале

4 сентября 2018
Дороги


Владелица раритетных авто из Обнинска выиграла кубок на международном фестивале

Владелица нескольких ретро-автомобилей Александра ЖУЧКОВА недавно вернулась из Ставропольского края, где вместе с Милкой (так зовут ее старенькую небесно-голубую «Победу» 1954 года) стала победительницей крупного международного фестиваля «Автошок» в номинации «Автоледи».

Несмотря на почтенный возраст Милки, она вполне успешно преодолела 1,5 тысячи километров. Правда, без приключений все-таки не обошлось.

- Пока я ехала, вышел из строя бензонасос, я его сняла, разобрала, - рассказывает Саша. - Пришлось купить ремкомплект, но он оказался некачественным, и в итоге испортил мне всю дорогу в ту сторону. В течение 12 часов я медленно двигалась к Ростову, ночью снимала и ставила бензонасос.

Кстати, именно тот факт, что Александра сама может собрать, отремонтировать и отреставрировать практически любую машину, сыграл немаловажную роль при выборе самой крутой леди за рулем. Из ряда претенденток в тройку вошли девушки, которые не просто хорошо водят, а наравне с мужчинами разбираются во «внутренностях» автомобиля.

Сашу на фестивале встретили с невероятным восторгом. У девушки множество подписчиков в соцсетях, поэтому ее приезда здесь ожидали с нетерпением.

Сама же девушка признается, что где бы она ни была, на каком бы фестивале ни звучало ее имя, она всегда с гордостью говорит о том, что приехала из Обнинска, и старается достойно представить первый наукоград страны.


 
 
Автор новости: Диана Коршикова

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