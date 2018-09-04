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4 сентября 2018
Медицина
В Обнинске появился центр спортивной медицины!
Он, так же как и клиника «Малыш», является частью медицинского комплекса «Мед ЛК». Сегодня представители центра провели специальный брифинг, в рамках которого рассказали журналистам о тех услугах, которые «Доктор спорт» готов предоставить своим клиентам.
По словам генерального директора Надежды РОЖКОВОЙ, появление такого учреждения – событие поистине важное для Обнинска.
– Я читала очень много статей о том, что в нашем городе, где столь активно и успешно развивается спорт, нет своего центра спортивной медицины. И я полностью с этим соглашусь – Обнинск, несомненно, нуждается в учреждении, где спортсмены могли бы проходить полную диспансеризацию. Мы к этому шли осознанно, – прокомментировала Надежда Георгиевна.
На сегодняшний день пройти полное обследование могут как спортсмены, так и те, кто только собирается заняться спортом. В настоящее время в центре есть все необходимое оборудование, лаборатория и, конечно, специалисты, в том числе и спортивный врач, который выдает допуск к тренировкам.
В настоящее время диспансеризация в центре «Доктор спорт» платная, однако с января будущего года все граждане, имеющие полис ОМС, смогут получить консультацию специалистов бесплатно. Исключение составляют лишь дополнительные лабораторные и диагностические исследования.
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