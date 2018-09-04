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4 сентября 2018
Люди
Врач МРНЦ имени Цыба свел счеты с жизнью
В 2012-м году по конкурсу он был избран на должность заведующего отделением лучевого и хирургического лечения заболеваний торакальной области ФГБУ МРНЦ Минздрава России.
Позже был переведен на должность заведующего легочной хирургией. Как говорят коллеги Юрия Александровича, руководство ИМР в последнее время сильно третировало доктора, так что он принял решение покинуть медицинское учреждение и уехать работать в Москву.
В минувшую пятницу Юрий Александрович встретился с друзьями отметить свой последний день работы перед отпуском. Позже он собирался переехать в столицу на новое место работы.
К сожалению, вернувшись домой, Юрий Рагулин принял иное решение – самостоятельно уйти из жизни.
Тело обнаружил 11-летний сын Юрия Александровича. На место происшествия была вызвана скорая помощь, которая приехала ровно через двадцать минут… чтобы констатировать смерть.
Сегодня состоялось прощание. Что важно, на похороны никто из действующего руководства ИМР не явился. Приехал только лишь бывший директор МРНЦ Всеволод ГАЛКИН.
Для родственников, близких и коллег Юрия Александровича случившееся стало шоком. Никто до сих пор не верит, что его больше нет в живых. О нем отзываются как об одном из лучших врачей в своей области, добром и чутком семьянине и прекрасном друге.
Юрию Александровичу Рагулину было 38 лет. У него остались супруга и двое несовершеннолетних детей 5 и 11 лет.
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