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4 сентября 2018
Криминал
В Обнинске дедушка обменял 270 тысяч рублей на билеты банка приколов
На днях очередного пожилого жителя Обнинска мошенники «развели» на крупную сумму денег.
На этот раз две хитроумные женщины решили представиться сотрудницами пенсионного фонда. Они наведались в квартиру пожилого мужчины и сообщили, что в стране проводят деноминацию, поэтому пенсионеру просто необходимо поменять старые деньги на новые. Доверчивый старик собрал все свои накопления – а это ни много ни мало 270 тысяч рублей – и передал их женщинам. Те пересчитали купюры и выдали ему такую же сумму, но «новыми» банкнотами.
Дедушка поблагодарил и отпустил дам с миром. Позже он попросил внучку отнести деньги в банк, тут-то и выяснилось, что никакие это не новые банкноты, а самые обычные билеты банка приколов.
Как сообщила пресс-секретарь ОМВД России по городу Обнинску Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА, по данному факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело.
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