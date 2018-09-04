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4 сентября 2018
Силовики
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели обнинского врача
Как мы рассказывали ранее, сегодня состоялось прощание с сотрудником МРНЦ им. Цыба Юрием Рагулиным.
Как сообщил руководитель Следственного отдела по городу Обнинску СУ СК РФ по Калужской области Роман БАБАЯНЦ, по факту гибели Юрия Александровича начата доследственная проверка.
После ее окончания будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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