Обнинск
Новости
В Балабанове задумались о муниципальном автобусном маршруте через «Киевку»

4 сентября 2018


В Балабанове задумались о муниципальном автобусном маршруте через «Киевку»

Два года назад, после открытия новой поликлиники на гагаринском поле, для жителей удаленных микрорайонов – улиц Зеленой и Московской, граничащих с федеральной трассой М-3, было запущено пассажирское сообщение.

Несмотря на причастность администрации к этому результату, маршрут не является муниципальным, а потому повлиять на график движения, и, следовательно, на возможность воспользоваться услугой большому количеству пассажиров, чиновники не могут.

Обращения граждан, поступившие к главе администрации Вячеславу ПАРФЕНОВУ в ходе его недавней встречи с жителями микрорайона, побудили градоначальника задуматься о создании городского маршрута.

Однако учитывая обособленность данных улиц и их относительно невысокую плотность населения, говорить о доходности «киевского» маршрута не приходится. А потому, помышляя о создании условий для комфортной жизни горожан, в администрации готовятся раскошелиться.

- Понятно, что это убыточный маршрут. Но в таких удаленных микрорайонах живут наши горожане, и нам необходимо продумать, как предоставить им пассажирские перевозки. Вероятно, придется предусмотреть в бюджете деньги на покрытие расходов перевозчика, - заявил Вячеслав ПАРФЕНОВ.

 
 
171 просмотр

Последние новости из рубрики «»:


4 сентября 2018

Врач МРНЦ имени Цыба свел счеты с жизнью
Сегодня все плановые операции в МРНЦ им. Цыба были отменены. В Обнинске прощались с кандидатом медицинских...
4 сентября 2018

Владелица раритетных авто из Обнинска выиграла кубок на международном фестивале
Владелица нескольких ретро-автомобилей Александра ЖУЧКОВА недавно вернулась из Ставропольского края,...
4 сентября 2018

Умерла третья пострадавшая при падении с балкона в Обнинске
Еще одна женщина, которая находилась в больнице после падения с балкона четвертого этажа, скончалась.
4 сентября 2018

В Обнинске огородили заброшенное здание после падения ребенка с карниза
Как уже сообщал портал Obninsk.Name, 1 сентября 10-летний мальчик едва не пострадал, упав с карниза неэксплуатируемого...
3 сентября 2018

В Обнинске вход на балкон, с которого упали три человека, заколотили досками
В понедельник на планерке в администрации города обсудили меры безопасности, которые необходимо предпринять...
3 сентября 2018

Площадки для Гурьяновского леса привезут из Красноярска!
Благоустройство Гурьяновского леса продолжается. В настоящее время, как рассказал вице-мэр по «коммуналке»...
3 сентября 2018

Жители Обнинска пытаются перехитрить коммунальщиков
В последнее время жители Обнинска стали чаще обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по поводу протекающих...
2 сентября 2018

Три человека рухнули с балкона 4 этажа на улице Победы в Обнинске
Первое сентября в Обнинске в этом году запомнится не только праздничными линейками, но и рядом серьезных...
2 сентября 2018

Калужскую область посетила федеральный министр Ольга Васильева
Вчера Калужскую область с рабочим визитом посетила министр просвещения Российской Федерации Ольга ВАСИЛЬЕВА.
1 сентября 2018

В школах Обнинска стало больше учеников
Сегодня во всех школах Обнинска празднуют День знаний. В отличие от других регионов, в Калужской области...

 Архив новостей
Лента новостей
4 сентября 2018
Силовики

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели обнинского врача
Как...
4 сентября 2018
Криминал

В Обнинске дедушка обменял 270 тысяч рублей на билеты банка приколов
На...
4 сентября 2018
Медицина

В Обнинске появился центр спортивной медицины!
В...
4 сентября 2018
ЖКХ

Жителям улицы Королева грозит нашествие крыс?
Уже...
4 сентября 2018
Общество

Жители Обнинска зря наговаривают на городские аптеки
На...
4 сентября 2018
Транспорт

Водители маршруток в буквальном смысле доводят пассажиров до слез!
Очевидцами...
4 сентября 2018
Социалка

Установлен прожиточный минимум за II квартал 2018 года
Правительством...
4 сентября 2018
ЖКХ

Контейнерную площадку в деревне Федорино привели в порядок
На...
4 сентября 2018
Мероприятия

Полицейские
поздравили кадетов
Обнинские...
4 сентября 2018
Политика

Выбирать мэра столицы в Боровском районе будут более двух тысяч москвичей
Выборы...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432