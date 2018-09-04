|
4 сентября 2018
В Балабанове задумались о муниципальном автобусном маршруте через «Киевку»
Несмотря на причастность администрации к этому результату, маршрут не является муниципальным, а потому повлиять на график движения, и, следовательно, на возможность воспользоваться услугой большому количеству пассажиров, чиновники не могут.
Обращения граждан, поступившие к главе администрации Вячеславу ПАРФЕНОВУ в ходе его недавней встречи с жителями микрорайона, побудили градоначальника задуматься о создании городского маршрута.
Однако учитывая обособленность данных улиц и их относительно невысокую плотность населения, говорить о доходности «киевского» маршрута не приходится. А потому, помышляя о создании условий для комфортной жизни горожан, в администрации готовятся раскошелиться.
- Понятно, что это убыточный маршрут. Но в таких удаленных микрорайонах живут наши горожане, и нам необходимо продумать, как предоставить им пассажирские перевозки. Вероятно, придется предусмотреть в бюджете деньги на покрытие расходов перевозчика, - заявил Вячеслав ПАРФЕНОВ.
171 просмотр
Последние новости из рубрики «»:
4 сентября 2018
Врач МРНЦ имени Цыба свел счеты с жизнью
Сегодня все плановые операции в МРНЦ им. Цыба были отменены. В Обнинске прощались с кандидатом медицинских
4 сентября 2018
Владелица раритетных авто из Обнинска выиграла кубок на международном фестивале
Владелица нескольких ретро-автомобилей Александра ЖУЧКОВА недавно вернулась из Ставропольского края,
4 сентября 2018
Умерла третья пострадавшая при падении с балкона в Обнинске
Еще одна женщина, которая находилась в больнице после падения с балкона четвертого этажа, скончалась.
4 сентября 2018
В Обнинске огородили заброшенное здание после падения ребенка с карниза
Как уже сообщал портал Obninsk.Name, 1 сентября 10-летний мальчик едва не пострадал, упав с карниза неэксплуатируемого
3 сентября 2018
В Обнинске вход на балкон, с которого упали три человека, заколотили досками
В понедельник на планерке в администрации города обсудили меры безопасности, которые необходимо предпринять
3 сентября 2018
Площадки для Гурьяновского леса привезут из Красноярска!
Благоустройство Гурьяновского леса продолжается. В настоящее время, как рассказал вице-мэр по «коммуналке»
3 сентября 2018
Жители Обнинска пытаются перехитрить коммунальщиков
В последнее время жители Обнинска стали чаще обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по поводу протекающих
2 сентября 2018
Три человека рухнули с балкона 4 этажа на улице Победы в Обнинске
Первое сентября в Обнинске в этом году запомнится не только праздничными линейками, но и рядом серьезных
2 сентября 2018
Калужскую область посетила федеральный министр Ольга Васильева
Вчера Калужскую область с рабочим визитом посетила министр просвещения Российской Федерации Ольга ВАСИЛЬЕВА.
1 сентября 2018
В школах Обнинска стало больше учеников
Сегодня во всех школах Обнинска празднуют День знаний. В отличие от других регионов, в Калужской области
Архив новостей
Самое оцененное
27 августа 2018
Неравнодушные обнинцы взяли шефство над пенсионеркой, которую выгнала родная дочь
В прошлую пятницу в газете «Неделя
20 августа 2018
Владислав Шапша предложил ограничить скорость на дорогах Обнинска
Поводом для этого послужили многочисленные аварии, в
16 августа 2018
Жителям Обнинска едва удалось избежать трагедии
На днях в одной из квартир обнинского жилого дома № 2/5 по улице Пушкина стал
Самое читаемое
ЖКХ
17 августа 2018
В Обнинске жильцы перестали впускать представителей УК в свои квартиры
Экология
12 августа 2018
Установлена причина жуткого запаха в Обнинске
Лента новостей
4 сентября 2018
Силовики
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели обнинского врача
Как...
4 сентября 2018
Криминал
В Обнинске дедушка обменял 270 тысяч рублей на билеты банка приколов
На...
4 сентября 2018
Медицина
В Обнинске появился центр спортивной медицины!
В...
4 сентября 2018
ЖКХ
Жителям улицы Королева грозит нашествие крыс?
Уже...
4 сентября 2018
Общество
Жители Обнинска зря наговаривают на городские аптеки
На...
4 сентября 2018
Транспорт
Водители маршруток в буквальном смысле доводят пассажиров до слез!
Очевидцами...
4 сентября 2018
Социалка
Установлен прожиточный минимум за II квартал 2018 года
Правительством...
4 сентября 2018
ЖКХ
Контейнерную площадку в деревне Федорино привели в порядок
На...
4 сентября 2018
Мероприятия
Полицейские
Обнинские...
4 сентября 2018
Политика
Выбирать мэра столицы в Боровском районе будут более двух тысяч москвичей
Выборы...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
3
В Обнинске вход на балкон, с которого упали три человека, заколотили досками
2
2
Три человека рухнули с балкона 4 этажа на улице Победы в Обнинске
3
1
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели обнинского врача
4
1
Умерла третья пострадавшая при падении с балкона в Обнинске
5
1
В Обнинске появился центр спортивной медицины!
1
5
Обнинцам наливают квас в грязные одноразовые стаканы?
2
4
Александр Авдеев о пенсионной реформе: «В какой-то части я с ней не согласен».
3
4
Обнинские собаководы выгуливают питомцев рядом с детской площадкой у «Плазы»
4
3
В Обнинске вход на балкон, с которого упали три человека, заколотили досками
5
3
И так сойдет?
Доска объявлений
События
99
Компьютеры
309
Работа
744
Недвижимость
857
Авто-мото
481
Бытовая техника
368
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1077
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2534
Разное
1188
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432