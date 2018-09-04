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«Мусорной» программе в Балабанове дали зеленый свет

4 сентября 2018
ЖКХ


«Мусорной» программе в Балабанове дали зеленый свет

На комиссии по городскому хозяйству, состоявшейся сегодня в балабановской Городской Думе, обсуждали вопрос реанимации площадок ТБО.

Их нынешнее состояние трудно назвать даже удовлетворительным.

Депутаты совместно с администрацией решили разработать программу реконструкции площадок для сбора мусора, которая будет включать в себя строительство нового основания, установку ограждений, в том числе и верхнего, размещение однокубовых контейнеров, освещение и видеонаблюдение. Последний пункт депутаты предложили добавить, дабы облегчить борьбу с негабаритом и мусором из торговых центров.

Поскольку замене подлежат все без исключения придомовые площадки, программа получится дорогостоящей, и ее реализация растянется на несколько лет. Однако это поможет городу избавиться от ржавых конструкций, которые своим видом уродуют городское пространство.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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