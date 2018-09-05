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Ответственные за вывоз мусора вняли критике

5 сентября 2018
Резонанс


Ответственные за вывоз мусора вняли критике

Буквально вчера мы рассказывали о ситуации во дворе домов №1 и №3 по улице Королева.

Местные жители пожаловались на недобросовестность со стороны коммунальщиков, ответственных за вывоз отходов. Из-за их нестабильности в работе здешняя мусорная площадка накануне буквально утопала в бытовых отходах. Такое положение дел пришлось по вкусу представителям фауны: это место облюбовали собаки, птицы и крысы!

Однако ООО «Спецавтохозяйство Обнинск», отвечающее за уборку данной территории, на критику отреагировали действиями. Уже сегодняшним утром мусорная площадка на Королева чуть ли не блестела. Ну, а если говорить без преувеличений, то теперь здесь действительно не увидишь и соринки – коммунальщики не просто вывезли весь мусор, но и привели в порядок всю прилегающую к контейнерам территорию.

Для сравнения прилагаем фото мусорной площадки «до и после».


 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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