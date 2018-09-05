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В Балабанове управляющие компании отправили в рейд по балконам

5 сентября 2018
ЖКХ


В Балабанове управляющие компании отправили в рейд по балконам

Трагедия, случившаяся 1 сентября в соседнем с Боровским районом Обнинске, заставила руководство Балабанова вмешаться в работу управляющих компаний с жителями многоэтажных домов.

Напомним: в первый день осени в обнинском общежитии на улице Победы, 19 обвалилось балконное ограждение на четвертом этаже. Находившиеся в этот момент на открытой конструкции три человека, упали. Мужчина скончался на месте, одна женщина – через сутки, а третья - спустя несколько дней.

Это страшное ЧП стало поводом для того, чтобы глава города Балабанова Сергей СУДАКОВ обратил внимание руководителей управляющих компаний на балконы в многоэтажных домах в границах муниципалитета.

- У нас в городе тоже есть такие опасные балконы. Надо все дома обследовать и при необходимости провести ремонт, - отметил Сергей Алексеевич.

Представитель УК с этой позицией согласился, но заметил, что сами жители весьма неохотно соглашаются тратить общедомовые средства на реконструкцию таких ограждений, относящихся к квартирам конкретных граждан, а не всех жильцов.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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