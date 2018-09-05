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5 сентября 2018
Транспорт
Балабановцам не хватает места в автобусах
Им попросту не хватает места в автобусах на маршруте «Боровск-Балабаново», поскольку к трем остановкам военного городка пассажирский транспорт приезжает уже заполненный до отказа.
Стоит отметить, что такая проблема у балабановцев появилась после того, как пару лет назад администрация разогнала всех нелегальных маршрутчиков на данном «коротком» направлении. Теперь в белом доме задумались о возрождении этого транспортного сообщения, которое должно быть муниципальным, и для которого необходимо построить разворотную площадку, место под которую пока не нашли.
Пока же решить проблему удаленного микрорайона власти намерены при помощи ООО «Боровск-авто». Директору транспортного предприятия Юрию СОЛОВЬЕВУ, осуществляющему межмуниципальные перевозки внутри района, уже отправили обращение с просьбой поставить на данный маршрут автобусы большей вместимостью.
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