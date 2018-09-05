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Маршрутчикам Обнинска плевать на пассажиров

5 сентября 2018
Транспорт


Маршрутчикам Обнинска плевать на пассажиров

Сегодня утром в редакцию портала Obninsk.Name обратилась жительница города Алла К., возмущенная поведением водителей маршрутных такси.

- Время было около десяти утра, - рассказывает девушка. – Я села в маршрутку №13 на остановке возле ТЦ «Мост». Она была почти заполнена: люди ехали по своим делам, лично я направлялась в офис.

Потом, как вспоминает девушка, появилась вторая маршрутка – №3, и два водителя то ли не поделили дорогу, то ли пассажиров, но, доехав до остановки «Титаник», оба покинули транспортные средства и вышли на разборки.

- Люди возмущались! Как так - оставить машину, полную людей, и идти решать личные вопросы! Но им было плевать на все! В итоге из-за этих горе-водителей я опоздала на работу на пятнадцать минут! – сказала девушка.

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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