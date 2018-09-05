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Работники «Прогресс-Экологии» заявили, что им так и не выплатили зарплату!

5 сентября 2018
Резонанс


Работники «Прогресс-Экологии» заявили, что им так и не выплатили зарплату!

На днях на портале Obninsk.Name появилась новость о том, что обнининское предприятие «Прогресс-Экология», которое занимается производством серьёзного оборудования для атомных станций, задолжало своим работника более 6 миллионов рублей.

Напомним, прокуратура внесла в адрес руководства АО «Прогресс–Экология» представление с требованием незамедлительно погасить долг перед сотрудниками – а там их трудится свыше 200 человек.

Также на официальном сайте прокуратуры Калужской области сообщалось, что после вмешательства надзорных органов, «задолженность по заработной плате перед работниками АО «Прогресс–Экология» была погашена в полном объеме».

Однако после выхода этой новости в редакцию портала обратилось сразу несколько человек, которые заявили, что все это неправда, и руководство «Прогресса» долги перед ними так и не погасило. Со слов работников, начальство попросило подписать бумаги для прокуратуры о том, что они не имеют претензий и якобы все задолженности погашены.

- Мы подписывали бумагу, что потерпим ещё без зарплаты до 18 августа и не пойдём жаловаться в прокуратуру, потому что 18 августа нам обещали дать все деньги, - рассказывают сотрудники «Прогресса». - Числа 15 нам дали аванс за июнь и всё... Сидим, ждём чуда, кушаем лапшу с ушей.

По словам работников, им уже несколько месяцев не платят ни зарплату, ни отпускные, ни больничные. Логичный вопрос – почему же они тогда в этот раз поверили руководству и подписали бумаги?

- Почему верим? Потому что лучше работы найти не можем, - признаются сотрудники.

 
 
Автор новости: Диана Коршикова

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