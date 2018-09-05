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5 сентября 2018
Общество
Обнинцы выбирают необычные имена для своих детей
Население Обнинска в августе стало больше на 120 человек.
Из них, как сообщили сотрудники ЗАГС, 46 первенцев, в 53 семьях – второй ребенок, в 21 – третий и более.
Среди имен, которые были даны детям, нашлось много необычных. Так, среди девочек это были Амалия, Камилла, Клементина, Мелания, Злата. Среди мальчиков: Мирон, Гордей, Прохор, Архип, Даррен, Роберт.
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