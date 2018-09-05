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5 сентября 2018
Миграция
У Татьяны Котляр появились последователи
Как выясняется, в Обнинске не одна только правозащитница Татьяна КОТЛЯР занимается массовой регистрацией мигрантов.
На днях в городе повторно осудят за подобное деяние еще одну женщину. В своей двухкомнатной квартире, расположенной в многоэтажке по улице Гагарина, она фиктивно прописала несколько граждан соседних республик. Всего было установлено 11 эпизодов такой противоправной деятельности.
В ходе расследования полицейскими были проведены проверочные мероприятия, и выяснилось, что хозяйка квартиры не предоставляла данным лицам свою квартиру для проживания. Таким образом, в ее действиях были усмотрены признаки преступления.
Сама дама уверяет, что денег со своих подопечных не брала.
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