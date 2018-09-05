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У Татьяны Котляр появились последователи

5 сентября 2018
Миграция


У Татьяны Котляр появились последователи

Как выясняется, в Обнинске не одна только правозащитница Татьяна КОТЛЯР занимается массовой регистрацией мигрантов.

На днях в городе повторно осудят за подобное деяние еще одну женщину. В своей двухкомнатной квартире, расположенной в многоэтажке по улице Гагарина, она фиктивно прописала несколько граждан соседних республик. Всего было установлено 11 эпизодов такой противоправной деятельности.

В ходе расследования полицейскими были проведены проверочные мероприятия, и выяснилось, что хозяйка квартиры не предоставляла данным лицам свою квартиру для проживания. Таким образом, в ее действиях были усмотрены признаки преступления.

Сама дама уверяет, что денег со своих подопечных не брала.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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