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5 сентября 2018
ЖКХ
Свет в Белкино появится к вечеру
Как разъяснили представители «Калугаэнерго», отключение электроэнергии в обнинском микрорайоне Белкино связано с капитальным ремонтом расположенной в Боровском районе подстанции.
Работы закончат в 17:00, после чего жителям наукограда сразу же дадут свет.
Представители компании пояснили, что энергетики специально стараются проводить плановые отключения днем по будням, пока большинство горожан находится на работе, и принесли извинения за доставленные неудобства.
К слову, «Калугаэнерго» также предоставило график работ на завтрашний день, чтобы их начало не стало неожиданностью для боровчан.
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