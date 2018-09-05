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Свет в Белкино появится к вечеру

5 сентября 2018
ЖКХ


Свет в Белкино появится к вечеру

Как разъяснили представители «Калугаэнерго», отключение электроэнергии в обнинском микрорайоне Белкино связано с капитальным ремонтом расположенной в Боровском районе подстанции.

Работы закончат в 17:00, после чего жителям наукограда сразу же дадут свет.

Представители компании пояснили, что энергетики специально стараются проводить плановые отключения днем по будням, пока большинство горожан находится на работе, и принесли извинения за доставленные неудобства.

К слову, «Калугаэнерго» также предоставило график работ на завтрашний день, чтобы их начало не стало неожиданностью для боровчан.

Населенный пункт,

улицы 		Время отключения Время включения

д. Кабицыно: ул. Обнинская, ул. Циолковского, ул. Льва Толстого,ул. Гоголя, ул. Королева, пер. Заводской

06.09.2018 8:00

06.09.2018 17:00

д. Кочетовка

06.09.2018 9:00

06.09.2018 17:00

д. Коростелево

06.09.2018 8:00

06.09.2018 17:00

д. Абрамовская слобода

06.09.2018 8:00

06.09.2018 17:00

д. Совьяки, ул. Парковая

06.09.2018 9:00

06.09.2018 17:00


 

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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