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5 сентября 2018
Торговля
Новый магазин в «ДДД» откроется через две недели
Продуктовый супермаркет был удобен не только своим месторасположением, но и работой в круглосуточном режиме.
Впрочем, владелец легендарного ТЦ Андрей БУРЛЮК заверил, что уже совсем скоро – буквально через две недели – здесь откроется совершенно новая торговая точка.
Причем, по словам Андрея Анатольевича, это будет точно не очередной сетивик вроде «Пяторочки» или «Дикси». Это будет новый качественный магазин.
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