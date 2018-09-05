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Новый магазин в «ДДД» откроется через две недели

5 сентября 2018
Торговля


Новый магазин в «ДДД» откроется через две недели

На прошлой неделе жители города были удивлены и даже опечалены закрытием магазина «Экстра» в торговом центре «Дом для дома».

Продуктовый супермаркет был удобен не только своим месторасположением, но и работой в круглосуточном режиме.

Впрочем, владелец легендарного ТЦ Андрей БУРЛЮК заверил, что уже совсем скоро – буквально через две недели – здесь откроется совершенно новая торговая точка.

Причем, по словам Андрея Анатольевича, это будет точно не очередной сетивик вроде «Пяторочки» или «Дикси». Это будет новый качественный магазин.


 
 
Автор новости: Диана Коршикова

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