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Из-за ремонта «Киевки» попасть в Обнинск стало сложнее

6 сентября 2018
Дороги


Из-за ремонта «Киевки» попасть в Обнинск стало сложнее

Вот уже несколько дней на Киевской трассе в районе Обнинска собираются большие заторы.

Там ремонтируют дорогу: снимают старое асфальтовое покрытие и кладут новое. С одной стороны, автомобилистов радует этот факт, а с другой – многие теперь опаздывают на работу.

Дорожники обещают, что в черте наукограда они завершат свою деятельность до конца сентября. Позже такие же проблемы начнутся у жителей Боровского района. Постепенно работы будут перемещаться дальше – в сторону Москвы.


 
 
Автор новости: Инна Емелина

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