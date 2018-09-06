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6 сентября 2018
МЧС
Жители Обнинска сами потушили пожар в доме
Только что обнинские спасатели вернулись с места тушения пожара – горел мусоропровод в многоквартирном доме № 132 на проспекте Ленина.
Проживающая на 11 этаже женщина взволнованно рассказывала, что у нее вся квартира была в дыму. Причина возникновения возгорания пока не установлена. Возможно, это очередной поджог.
Кстати, огонь жильцы потушили самостоятельно. Так что к моменту приезда сотрудников МЧС от пожара остался лишь подгоревший мусор.
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