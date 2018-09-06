Обнинск
Новости
Жители Обнинска сами потушили пожар в доме

6 сентября 2018
МЧС


Жители Обнинска сами потушили пожар в доме

Только что обнинские спасатели вернулись с места тушения пожара – горел мусоропровод в многоквартирном доме № 132 на проспекте Ленина.

Проживающая на 11 этаже женщина взволнованно рассказывала, что у нее вся квартира была в дыму. Причина возникновения возгорания пока не установлена. Возможно, это очередной поджог.

Кстати, огонь жильцы потушили самостоятельно. Так что к моменту приезда сотрудников МЧС от пожара остался лишь подгоревший мусор.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
397 просмотров

Последние новости из рубрики «МЧС» и по тэгам #мусоропровод, #спасатели, #пожар:


6 сентября 2018

Обнинских спасателей попросили найти автомобиль
Забавный случай рассказали корреспондентам нашего портала спасатели восьмого отряда ФПС Калужской области...
30 августа 2018

Обнинцев предупредили о грозах в четверг
По данным Калужского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 30 августа местами...
27 августа 2018

Под Обнинском горит лес
Сегодня около 15.00 на пульт диспетчера восьмого отряда ФПС по городу Обнинску поступило сообщение о...
24 августа 2018

Жителям многоэтажки подожгли дверь
Сегодня в полпервого ночи в соседнем с Обнинском Малоярославце неизвестные подожгли входную дверь в одной...
20 августа 2018

Обнинские спасатели ликвидировали пожары и помогли грибникам
За прошедшую неделю обнинские спасатели восьмого отрада ФПС по Калужской области выезжали на три пожара...
15 августа 2018

МЧС предупреждает о сильном ветре, дожде и граде в среду
По данным Калужского ЦГМС, 15 августа в ближайшие 1-3 часа, с сохранением до конца суток, по Калужской...
13 августа 2018

Владислав Шапша попросил наградить полицейских
Как известно, на днях произошел сильный пожар в одном из домов по улице Королева. Тогда спасатели эвакуировали...
10 августа 2018

Под Обнинском стали чаще пропадать грибники
В этом месяце обнинским спасателям то и дело приходится разыскивать в окрестных лесах заблудившихся грибников.
10 августа 2018

Обнинским пожарным удалось спасти жителей Королева, 16
Буквально полчаса назад в Обнинске был локализован пожар в девятиэтажном жилом здании на улице Королева,...
10 августа 2018

Сотрудники МЧС проверили детские сады боровского района
Начиная со второго августа, на территории Боровского района начались проверки образовательных учреждений...

 Архив новостей
Лента новостей
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432