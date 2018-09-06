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6 сентября 2018
Дороги
В новой части проспекта Ленина по ночам творится беспредел! [+видео]
Однако в настоящее время на новом участке пока еще нет каких-либо искусственных неровностей, которые бы ограничивали любителей скорости. Потому последние этим охотно пользуются.
Как рассказала жительница дома № 209, расположенного на проспекте Ленина, Ирина СМОЛИНА, чуть ли не каждую ночь она становится свидетелем самых настоящих уличных гонок.
- Здесь собираются стритрейсеры, которые гоняют на бешеной скорости. Причем сначала они едут в одну сторону, а потом разворачиваются и мчатся обратно, к «Олимпу». Я как-то вызывала сотрудников ГИБДД, они сказали, что я уже не первая, мол, приедем. Но в итоге никто так и не появился, - комментирует женщина.
Местные жители даже успели не просто запечатлеть стритрейсеров на фото, но и сняли небольшой видеоклип.
- В реальности скорость еще больше, чем кажется на видео. Они еще и соревнования устраивают на дорогих иномарках!
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