В новой части проспекта Ленина по ночам творится беспредел! [+видео]

Не так давно в Обнинске завершилась реконструкция проспекта Ленина – подошли к концу работы по организации продолжения дороги.Однако в настоящее время на новом участке пока еще нет каких-либо искусственных неровностей, которые бы ограничивали любителей скорости. Потому последние этим охотно пользуются.Как рассказала жительница дома № 209, расположенного на проспекте Ленина, Ирина СМОЛИНА, чуть ли не каждую ночь она становится свидетелем самых настоящих уличных гонок.- Здесь собираются стритрейсеры, которые гоняют на бешеной скорости. Причем сначала они едут в одну сторону, а потом разворачиваются и мчатся обратно, к «Олимпу». Я как-то вызывала сотрудников ГИБДД, они сказали, что я уже не первая, мол, приедем. Но в итоге никто так и не появился, - комментирует женщина.Местные жители даже успели не просто запечатлеть стритрейсеров на фото, но и сняли небольшой видеоклип.- В реальности скорость еще больше, чем кажется на видео. Они еще и соревнования устраивают на дорогих иномарках!