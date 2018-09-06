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Обнинских спасателей попросили найти автомобиль

6 сентября 2018
МЧС


Обнинских спасателей попросили найти автомобиль

Забавный случай рассказали корреспондентам нашего портала спасатели восьмого отряда ФПС Калужской области по городу Обнинску.

Сегодня к ним за помощью обратилась 42-летняя жительница Москвы, отправившаяся за грибами в лес соседнего Жуковского района. Дама оставила на обочине дороги свой автомобиль, но найти его потом не смогла. В итоге она позвонила в службу 112 в надежде, что там помогут разыскать ее машину.

– Я вышла на грунтовую дорогу, иду вдоль забора-сетки, куда же делся мой автомобиль?! – возмущалась любительница грибов.

Сотрудники МЧС порекомендовали ей идти по дороге и никуда не сворачивать. В конце концов, машина нашлась.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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