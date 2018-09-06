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6 сентября 2018
МЧС
Обнинских спасателей попросили найти автомобиль
Забавный случай рассказали корреспондентам нашего портала спасатели восьмого отряда ФПС Калужской области по городу Обнинску.
– Я вышла на грунтовую дорогу, иду вдоль забора-сетки, куда же делся мой автомобиль?! – возмущалась любительница грибов.
Сотрудники МЧС порекомендовали ей идти по дороге и никуда не сворачивать. В конце концов, машина нашлась.
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