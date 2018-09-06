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В машине у балабановца нашли два килограмма наркотиков

6 сентября 2018
Криминал


В машине у балабановца нашли два килограмма наркотиков

Недавно в ходе совместной операции сотрудников обнинского Отдела по контролю за оборотом наркотиков и их коллег из областного управления была перехвачена крупная партия запрещенных веществ.

Двадцатилетний житель города Балабаново был задержан в момент перевозки нелегального товара. В машине у молодого человека обнаружили двадцать спрессованных брикетов гашиша и сверток с каннабисом. Общий вес изъятых наркотиков составил примерно два килограмма, что является особо крупным размером.

По версии следствия, данная партия предназначалась для сбыта в районах, расположенных рядом с Московской областью.

Следствие по данному делу продолжается, а задержанному наркоторговцу грозит провести за решеткой до двадцати лет.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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