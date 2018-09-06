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6 сентября 2018
Силовики
Заместитель прокурора региона выслушает жалобы боровчан
Восемнадцатого сентября с 11:00 до 14:00 часов в здании прокуратуры Боровского района (город Боровск, улица Ленина, дом 13) личный прием граждан проведет заместитель прокурора Калужской области Владимир НОСОВ.
Мероприятие будет проходить в порядке строгой очереди. Предварительно записаться на встречу с Владимиром Викторовичем боровчане могут по телефону 8(48438) 4-40-04.
При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, а также желательно заранее подготовить письменную жалобу и все сопутствующие бумаги касательно беспокоящей вас проблемы.
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