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Заместитель прокурора региона выслушает жалобы боровчан

6 сентября 2018
Силовики


Заместитель прокурора региона выслушает жалобы боровчан

Восемнадцатого сентября с 11:00 до 14:00 часов в здании прокуратуры Боровского района (город Боровск, улица Ленина, дом 13) личный прием граждан проведет заместитель прокурора Калужской области Владимир НОСОВ.

Мероприятие будет проходить в порядке строгой очереди. Предварительно записаться на встречу с Владимиром Викторовичем боровчане могут по телефону 8(48438) 4-40-04.

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, а также желательно заранее подготовить письменную жалобу и все сопутствующие бумаги касательно беспокоящей вас проблемы.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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