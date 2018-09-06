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6 сентября 2018
Криминал
Рядом со станцией «Обнинское» полицейские задержали «наркоторговцев-неудачников»
Транспортные полицейские, патрулировавшие у станции «Обнинское», на днях задержали двух подозрительных личностей, у которых было обнаружено более одного килограмма героина.
Как удалось выяснить полицейским, крупную партию наркотиков злоумышленники собирались перепродать. Кстати, ими оказались 32-летний безработный житель Подмосковья и 38-летний ранее судимый за мошенничество частный предприниматель из Москвы.
Крупная «закладка» обошлась бизнесмену в 1 миллион рублей, которые он перевел на разные счета. Реализовать «дурь» дальше торговцы просто не успели.
В отношении граждан следственным отделом ЛО МВД России на станции «Москва-Киевская» возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы.
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