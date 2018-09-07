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7 сентября 2018
Резонанс
Прокурор Обнинска предложил сотрудникам «Прогресс-Экологии» прийти на прием
Как мы уже сообщали, работники обнинского предприятия «Прогресс-Экология», которые несколько месяцев не получали зарплату, заявили, что даже после вмешательства прокуратуры им так и не выплатили деньги!
Напомним, надзорный орган внес в адрес руководства АО «Прогресс-Экология» представление с требованием незамедлительно погасить долг перед сотрудниками – а там их трудится свыше 200 человек.
Также на официальном сайте прокуратуры Калужской области сообщалось, что после вмешательства надзорных органов «задолженность по заработной плате перед работниками АО «Прогресс-Экология» была погашена в полном объеме».
Однако после выхода этой новости в редакцию портала обратились сразу несколько человек, которые заявили, что все это неправда, и руководство «Прогресса» долги перед ними так и не погасило. Со слов работников, начальство попросило подписать бумаги для прокуратуры о том, что они не имеют претензий, и якобы все задолженности погашены. По факту же им до сих пор ничего не выплатили, кроме июньского аванса.
За данной ситуацией следит и прокурор Обнинска Павел ГУЛЬЧАК. Он проинформировал редакцию нашего портала, что, согласно его документам, долги по зарплате погашены, но, возможно, речь идет о том, что людям не доплатили, например, премии или дополнительные выплаты.
Также Гульчак напомнил, что задержка зарплаты хотя бы на один день – это уже административная ответственность.
- Данный вопрос следует обсуждать предметно, на условиях анонимности, поэтому я бы хотел встретиться и пообщаться с людьми, которых коснулась эта ситуация, - заявил Павел Михайлович.
Таким образом, все работники, которые считают, что им не доплатили, могут смело обратиться в прокуратуру Обнинска.
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