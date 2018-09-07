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В Балабанове готовы выслушать идеи по «золотому» маршруту

7 сентября 2018
Транспорт


В Балабанове готовы выслушать идеи по «золотому» маршруту

На днях балабановский депутат Виктор ЛАКТЮХИН заявил, что жители частного сектора на улице Мичурина просят пустить к ним автобусное сообщение.

Однако глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ отказал в просьбе, заявив, что в данном случае в городе появится нерентабельный маршрут.

- Нам никто не позволит в существующих условиях пустить там автобус. Надо будет расширять автодорогу, переносить столбы освещения. Маршрут получится «золотой» и при этом никогда не окупится, – высказал свою точку зрения глава администрации.

Учитывая, что при необходимой реконструкции пришлось бы расширять автомобильную дорогу, которая весьма близко подступила бы к заборам частных домов, перенос единственного имеющегося на улице тротуара стал бы вопросом без ответа.

Тем не менее, Парфенов заявил, что готов рассмотреть варианты, если, конечно они имеются у инициатора идеи. Но Виктор Иванович, к слову, представляющий совсем другой округ, также нуждающийся в достойной организации автобусного сообщения, пока не нашелся что предложить.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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