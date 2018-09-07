Обнинск
Новости
Жителей аварийных домов переселят в 2020 году

7 сентября 2018
Строительство


Жителей аварийных домов переселят в 2020 году

Жители аварийного обнинского многоквартирного дома на улице Менделеева 8/4 усомнились в том, что власти города выполнят свое обещание и переселят их в строящееся жилое здание в районе улицы Курчатова.

Обратившаяся к журналистам нашего портала Оксана М., проживающая в данном ветхом доме, рассказала, что сегодня видела на возводимом здании баннер, рекламирующий будущие квартиры для продажи.

– Не получится ли так, что все квартиры продадут, а про нас забудут? – спросила она.

Ее вопрос мы адресовали главе администрации Обнинска Владиславу ШАПШЕ.

– Часть квартир в новом доме действительно будет выставлена на продажу. Таковы изначально были условия данного строительного контракта. Но другую часть жилья передадут муниципалитету с целью переселения туда жителей аварийных домов, – пояснил Владислав Валерьевич.

Так что повода для беспокойства у горожан с улицы Менделеева 8/4 нет. Что же касается сроков переселения, то произойдет это, по словам мэра, в 2020 году.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
425 просмотров

Последние новости из рубрики «Строительство» и по тэгам #дома, #переселение, #мэр:


5 сентября 2018

Новый магазин в «ДДД» откроется через два месяца
На прошлой неделе жители города были удивлены и даже опечалены закрытием магазина «Экстра» в торговом...
20 августа 2018

Строящаяся школа уже имеет три этажа
Строительство школы в 55-ом микрорайоне Обнинска в настоящее время ведется строго в соответствии с графиком.
18 августа 2018

Эксперты считают, что в Обнинске недостаточно жилья
Эксперты федеральной строительной компании «Талан» проанализировали ситуацию с обеспеченностью жильем...
15 августа 2018

В обнинскую МУК рвутся еще три дома
Перейти на обслуживание муниципальной управляющей компании МП «УЖКХ» хотят жители еще трех многоквартирных...
13 августа 2018

Обманутые дольщики проинспектировали будущее жилье
Накануне выходных на стройплощадки выехали те, кто уже несколько лет ждет свои оплаченные квартиры. Так,...
27 июля 2018

В Обнинске могут появиться новые обманутые дольщики?
На этой неделе в ряде столичных изданий были опубликованы тревожные материалы о деятельности строительной...
19 июля 2018

Обманутым дольщикам «Зеленого острова» обещают дать квартиры в срок
Тема обманутых дольщиков была затронута вчера на региональном совете по жилью, который прошел в Обнинске.
18 июля 2018

В Обнинске состоялся градостроительный совет
Сегодня в первом наукограде состоялся градостроительный совет под председательством губернатора Калужской...
19 июля 2018

Губернатор Артамонов предложил отказаться от кирпичных домов
Строительство жилья идет в регионе семимильными шагами. Сегодня любой желающий имеет возможность выбрать...
16 июля 2018

В Малоярославце на Загородной опять произошел пожар
В соседнем с Обнинском Малоярославце продолжают полыхать дома. Многие уверены, что причиной постоянных...

 Архив новостей
Лента новостей
7 сентября 2018
Резонанс

Жители Обнинска считают, что в раздельном сборе мусора ничего сложного нет
В...
7 сентября 2018

Обнинское предприятие ЗАО «Быт-Сервис» вошло в число лучших
Обнинская...
7 сентября 2018
Животные

Жительница Обнинска чуть не подралась с 89-летним соседом из-за голубей
Жительница...
7 сентября 2018
Благоустройство

В Боровске закончили строить «спорную» спортивную площадку
Напомним,...
7 сентября 2018
Медицина

В балабановской поликлинике собрались ломать стены
Два...
7 сентября 2018
Транспорт

В Балабанове готовы выслушать идеи по «золотому» маршруту
На...
7 сентября 2018
Силовики

Обнинец оплатил долги по коммуналке, чтобы слетать отдохнуть
На...
6 сентября 2018
Криминал

Рядом со станцией «Обнинское» полицейские задержали «наркоторговцев-неудачников»
Транспортные...
6 сентября 2018
МЧС

Обнинских спасателей попросили найти автомобиль
Забавный...
6 сентября 2018
МЧС

Жители Обнинска сами потушили пожар в доме
Только...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432