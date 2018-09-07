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7 сентября 2018
Строительство
Жителей аварийных домов переселят в 2020 году
Обратившаяся к журналистам нашего портала Оксана М., проживающая в данном ветхом доме, рассказала, что сегодня видела на возводимом здании баннер, рекламирующий будущие квартиры для продажи.
– Не получится ли так, что все квартиры продадут, а про нас забудут? – спросила она.
Ее вопрос мы адресовали главе администрации Обнинска Владиславу ШАПШЕ.
– Часть квартир в новом доме действительно будет выставлена на продажу. Таковы изначально были условия данного строительного контракта. Но другую часть жилья передадут муниципалитету с целью переселения туда жителей аварийных домов, – пояснил Владислав Валерьевич.
Так что повода для беспокойства у горожан с улицы Менделеева 8/4 нет. Что же касается сроков переселения, то произойдет это, по словам мэра, в 2020 году.
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