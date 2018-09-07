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7 сентября 2018
ЖКХ
Коммунальщики придумали «инновационный» способ замены труб отопления
Однако способ, который выбрали коммунальщики, несколько удивил местных жителей.
- По правилам, когда происходит замена труб, сверху, как воздушную подушку, укладывают плиты и засыпают землёй, но только не у нас. Утеплитель крепят на тонкую проволоку. На вопрос к рабочим, почему засыпают сразу землёй, они ответили, что это новая технология, и плиты кладут на засыпанные трубы.
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