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Коммунальщики придумали «инновационный» способ замены труб отопления

7 сентября 2018
ЖКХ


Коммунальщики придумали «инновационный» способ замены труб отопления

На улице Гагарина, 3 и 5 в данный момент происходит замена труб отопления.

Однако способ, который выбрали коммунальщики, несколько удивил местных жителей.

- По правилам, когда происходит замена труб, сверху, как воздушную подушку, укладывают плиты и засыпают землёй, но только не у нас. Утеплитель крепят на тонкую проволоку. На вопрос к рабочим, почему засыпают сразу землёй, они ответили, что это новая технология, и плиты кладут на засыпанные трубы.
 - Так делать нельзя! Руководство теплосетей должно обратить на это внимание! - считают горожане.

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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