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Горожан приглашают в лес на просмотр фильмов

7 сентября 2018
Культура


Горожан приглашают в лес на просмотр фильмов

В эту субботу, 8 сентября, для жителей первого наукограда будет организован показ фильмов под открытым небом, а точнее, в лесу.

«Кинотеатр» расположится на турполяне ИФЗ (координаты 55.110689, 36.565732). Первый фильм будет запущен в 20:00. Завершится же мероприятие лишь под утро. Поэтому зрителям рекомендуется прихватить с собой теплые вещи и все необходимое для туристических «вылазок».

Вход свободный.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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