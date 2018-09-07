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7 сентября 2018
Культура
Горожан приглашают в лес на просмотр фильмов
«Кинотеатр» расположится на турполяне ИФЗ (координаты 55.110689, 36.565732). Первый фильм будет запущен в 20:00. Завершится же мероприятие лишь под утро. Поэтому зрителям рекомендуется прихватить с собой теплые вещи и все необходимое для туристических «вылазок».
Вход свободный.
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