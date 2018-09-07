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7 сентября 2018
Медицина
В балабановской поликлинике собрались ломать стены
Однако после вчерашнего осмотра медучреждения главный врач ЦРБ Боровского района Владимир ЛОГУТЕНОК сообщил, что готовится ломать стены в помещениях первого этажа.
- Нам придется сделать перепланировку. Сломать стены и создать необходимые условия для размещения аппарата МРТ, - прокомментировал Владимир Александрович.
Напомним, что во время недавнего визита в Боровский район мэр Москвы Сергей СОБЯНИН дал обещание помочь соседям-боровчанам. Внимание в виде финансирования ремонта дорог к садовым товариществам, машин «скорой помощи» и дорогостоящего аппарата магниторезонансной томографии было основано на том, что в летний период именно в Боровский район приезжает большое количество дачников из столицы, которые становятся допнагрузкой для местного здравоохранения.
Часть обещаний столичный чиновник уже выполнил. Что касается аппарата МРТ, то документы на него уже находятся на электронных торгах.
Как отметил Владимир Логутенок, начать обследовать первых пациентов на современном оборудовании в балабановской поликлинике планируют уже через два-три месяца. Специалист для работы на томографе есть, осталось подготовить площадь для размещения самого аппарата.
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