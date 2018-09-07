Обнинск
Новости
В балабановской поликлинике собрались ломать стены

7 сентября 2018
Медицина


В балабановской поликлинике собрались ломать стены

Два года назад в Балабанове было сдано в эксплуатацию здание новой поликлиники.

Однако после вчерашнего осмотра медучреждения главный врач ЦРБ Боровского района Владимир ЛОГУТЕНОК сообщил, что готовится ломать стены в помещениях первого этажа.

- Нам придется сделать перепланировку. Сломать стены и создать необходимые условия для размещения аппарата МРТ, - прокомментировал Владимир Александрович.

Напомним, что во время недавнего визита в Боровский район мэр Москвы Сергей СОБЯНИН дал обещание помочь соседям-боровчанам. Внимание в виде финансирования ремонта дорог к садовым товариществам, машин «скорой помощи» и дорогостоящего аппарата магниторезонансной томографии было основано на том, что в летний период именно в Боровский район приезжает большое количество дачников из столицы, которые становятся допнагрузкой для местного здравоохранения.

Часть обещаний столичный чиновник уже выполнил. Что касается аппарата МРТ, то документы на него уже находятся на электронных торгах.

Как отметил Владимир Логутенок, начать обследовать первых пациентов на современном оборудовании в балабановской поликлинике планируют уже через два-три месяца. Специалист для работы на томографе есть, осталось подготовить площадь для размещения самого аппарата.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

Все статьи
автора
558 просмотров

Последние новости из рубрики «Медицина» и по тэгам #Балабаново:


7 сентября 2018

Сотрудники КБ №8: «Бондаренко вынуждает увольняться талантливых врачей!»
Криком души можно назвать послание сотрудников Клинической больницы №8, которое они оставили в интернете.
7 сентября 2018

В Балабанове готовы выслушать идеи по «золотому» маршруту
На днях балабановский депутат Виктор ЛАКТЮХИН заявил, что жители частного сектора на улице Мичурина просят...
5 сентября 2018

Балабановцам не хватает места в автобусах
На недавней встрече, состоявшейся между главой балабановской администрации Вячеславом ПАРФЕНОВЫМ и жителями...
5 сентября 2018

В Балабанове управляющие компании отправили в рейд по балконам
Трагедия, случившаяся 1 сентября в соседнем с Боровским районом Обнинске, заставила руководство Балабанова...
4 сентября 2018

В Обнинске появился центр спортивной медицины!
В начале августа в Обнинске получил лицензию новый медицинский центр «Доктор спорт». Он, так же как и...
4 сентября 2018

«Мусорной» программе в Балабанове дали зеленый свет
На комиссии по городскому хозяйству, состоявшейся сегодня в балабановской Городской Думе, обсуждали вопрос...
31 августа 2018

ГП «Калугаоблводоканал» попросили повернуться в сторону жителей
Недавно глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ провел серию встреч с жителями города, которые...
30 августа 2018

В Асеньевском откроют новый фельдшерский пункт
Как отметил главный врач района Владимир ЛОГУТЕНОК, официальное открытие фельдшерско-акушерского пункта...
30 августа 2018

Три кафе на балабановском рынке приказано «похоронить»
Во время недавнего обхода муниципального рынка в Балабанове замглавы администрации по городскому хозяйству...
29 августа 2018

В Боровском районе проверят крупные торговые сети
Недавно жители одного из домов в Балабанове пожаловались на засилье тараканов, которые толпам бегут в...

 Архив новостей
Лента новостей
7 сентября 2018
Резонанс

Жители Обнинска считают, что в раздельном сборе мусора ничего сложного нет
В...
7 сентября 2018

Обнинское предприятие ЗАО «Быт-Сервис» вошло в число лучших
Обнинская...
7 сентября 2018
Животные

Жительница Обнинска чуть не подралась с 89-летним соседом из-за голубей
Жительница...
7 сентября 2018
Строительство

Жителей аварийных домов переселят в 2020 году
Жители...
7 сентября 2018
Благоустройство

В Боровске закончили строить «спорную» спортивную площадку
Напомним,...
7 сентября 2018
Силовики

Обнинец оплатил долги по коммуналке, чтобы слетать отдохнуть
На...
6 сентября 2018
Криминал

Рядом со станцией «Обнинское» полицейские задержали «наркоторговцев-неудачников»
Транспортные...
6 сентября 2018
МЧС

Обнинских спасателей попросили найти автомобиль
Забавный...
6 сентября 2018
МЧС

Жители Обнинска сами потушили пожар в доме
Только...
6 сентября 2018
Силовики

Заместитель прокурора региона выслушает жалобы боровчан
Восемнадцатого...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432