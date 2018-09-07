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Обнинец оплатил долги по коммуналке, чтобы слетать отдохнуть

7 сентября 2018
Силовики


Обнинец оплатил долги по коммуналке, чтобы слетать отдохнуть

На сегодняшний день сотрудники УФССП России по городу Обнинску чаще всего вынуждены «отрабатывать» именно неуплату по счетам за услуги ЖКХ.

Недавно судебные приставы наукограда взыскали очередную крупную задолженность за коммунальные услуги.

Мужчина и его дочь оказались должны сто пятнадцать тысяч рублей. Часть удалось взыскать за счет их доходов и банковских счетов, однако остаток долга все равно оставался существенным, а горожане отказывались платить деньги добровольно.

Тогда в ход пошли ограничительные меры, что в итоге и сыграло решающую роль.

Судя по всему, один из жильцов собирался полететь отдохнуть на море, а потому, увидев себя в списке «невыездных» граждан, сразу же погасил остатки коммунального долга.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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