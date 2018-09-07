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7 сентября 2018
Животные
Жительница Обнинска чуть не подралась с 89-летним соседом из-за голубей
Жительница дома №17 по улице Звездной, пожелавшая не называть своего имени, попросила передать читателям портала Obninsk.Name свою просьбу – не кормить голубей во дворах.
История, которую она нам рассказала, - настоящий блокбастер. По словам 70-летней женщины, она вышла во двор посидеть на лавочке. Но тут пришел 89-летний дед Ваня и начал кормить голубей.
- Я достала себе печенье, а один из голубей взял и сел мне на руку! – возмущается женщина. - Я его гоню, а он нагло садится обратно. Пока я отмахивалась, другой взял и клюнул мою печенюшку.
Пенсионерка после такой беспардонности попросила дедушку кормить их где-нибудь подальше, например, у мусорки, но понимания с его стороны не дождалась.
- Вы бы слышали, как он меня послал, как он на меня плевался, - рассказывает читательница. - Его возмутило то, что я ему гожусь в дочери и при этом делаю замечание. В итоге, он меня стал караулить, а когда я на следующий день возвращалась с работы, на весь двор стал кричать: «Проститутка!». Это просто ужасно… Еще через пару дней, когда женщина решила снять дедушку с птицами на видео, тот ее догнал и отобрал телефон. В итоге, с 89-летним хулиганом пришлось разбираться полиции.
В связи с этим, женщина просит всех, кто любит подкармливать птиц, во избежание подобных историй, делать это не в местах отдыха горожан, а где-нибудь подальше. А еще было бы хорошо, если бы люди на замечания реагировали более адекватно.
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