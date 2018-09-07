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7 сентября 2018
Благоустройство
В Боровске закончили строить «спорную» спортивную площадку
Местные жители разделились на два лагеря – одни требовали вернуть детям возможность заниматься любимым спортом, другие же напротив заявляли, что никакого поля под окнами видеть не хотят.
В результате администрация вышла с предложением построить на этом месте новую спортивную площадку для уличных игр, что и было сделано в итоге.
Сегодня дети могут играть здесь в футбол, баскетбол и даже волейбол, однако главной претензией у людей остается асфальтовое покрытие, небезопасное для малышни.
Впрочем, как отметил замглавы администрации по коммунальным вопросам Дмитрий ГОРОШКО, местным жителям нужно просто немного подождать, и все их пожелания будут учтены, тем более, что им предоставляли возможность повлиять на конечный облик площадки.
- Если бы горожане согласились участвовать в программе инициативного бюджетирования, то на площадке сразу же положили бы прорезиненное покрытие, а пока муниципалитет сделал то, на что хватило средств. Мы понимаем претензии, и в следующем году такое покрытие здесь обязательно будет, просто сделать все в один заход никак не получалось, - поспешил успокоить боровчан Дмитрий Борисович.
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