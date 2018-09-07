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7 сентября 2018
Обнинское предприятие ЗАО «Быт-Сервис» вошло в число лучших
Теперь она имеет право получить статус «Лучшее предприятие России 2017».
Аналитика была проведена на основании данных Государственной службы статистики. По показателям прошлого отчетного периода, ЗАО «Быт-Сервис» отнесено к группе надежных предприятий и в рейтинге заняло двенадцатое место среди всех компаний Калужской области.
Директор предприятия Вадим Львович КАЦ сказал, что секретом успеха его коллектива является слаженность в работе.
– Все трудятся по моей команде, – шутливо заметил он.
Но шутки шутками, а факт, что ЗАО «Быт-Сервис» признано столь успешной управляющей компанией, говорит сам за себя. Работать там умеют.
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