Обнинск
Новости
Обнинское предприятие ЗАО «Быт-Сервис» вошло в число лучших

7 сентября 2018


Обнинское предприятие ЗАО «Быт-Сервис» вошло в число лучших

Обнинская управляющая компания ЗАО «Быт-Сервис» вошла в число номинантов Всероссийского рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества».

Теперь она имеет право получить статус «Лучшее предприятие России 2017».
Аналитика была проведена на основании данных Государственной службы статистики. По показателям прошлого отчетного периода, ЗАО «Быт-Сервис» отнесено к группе надежных предприятий и в рейтинге заняло двенадцатое место среди всех компаний Калужской области.
Директор предприятия Вадим Львович КАЦ сказал, что секретом успеха его коллектива является слаженность в работе.
– Все трудятся по моей команде, – шутливо заметил он.
Но шутки шутками, а факт, что ЗАО «Быт-Сервис» признано столь успешной управляющей компанией, говорит сам за себя. Работать там умеют.
 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
252 просмотра

Последние новости из рубрики «» и по тэгам #к, #рейтинг, #номинаци:


7 сентября 2018

Сотрудники КБ №8: «Бондаренко вынуждает увольняться талантливых врачей!»
Криком души можно назвать послание сотрудников Клинической больницы №8, которое они оставили в интернете.
7 сентября 2018

Горожан приглашают в лес на просмотр фильмов
В эту субботу, 8 сентября, для жителей первого наукограда будет организован показ фильмов под открытым...
7 сентября 2018

Коммунальщики придумали «инновационный» способ замены труб отопления
На улице Гагарина, 3 и 5 в данный момент происходит замена труб отопления. Однако способ, который выбрали...
7 сентября 2018

Прокурор Обнинска предложил сотрудникам «Прогресс-Экологии» прийти на прием
Как мы уже сообщали, работники обнинского предприятия «Прогресс-Экология», которые несколько месяцев...
6 сентября 2018

В новой части проспекта Ленина по ночам творится беспредел! [+видео]
Не так давно в Обнинске завершилась реконструкция проспекта Ленина – подошли к концу работы по организации...
5 сентября 2018

Работники «Прогресс-Экологии» заявили, что им так и не выплатили зарплату!
На днях на портале Obninsk.Name появилась новость о том, что обнининское предприятие «Прогресс-Экология»,...
6 сентября 2018

Из-за ремонта «Киевки» попасть в Обнинск стало сложнее
Вот уже несколько дней на Киевской трассе в районе Обнинска собираются большие заторы. Там ремонтируют...
5 сентября 2018

Свет в Белкино появится к вечеру
Как разъяснили представители «Калугаэнерго», отключение электроэнергии в обнинском микрорайоне Белкино...
5 сентября 2018

У Татьяны Котляр появились последователи
Как выясняется, в Обнинске не одна только правозащитница Татьяна КОТЛЯР занимается массовой регистрацией...
5 сентября 2018

Маршрутчикам Обнинска плевать на пассажиров
Сегодня утром в редакцию портала Obninsk.Name обратилась жительница города Алла К., возмущенная поведением...

 Архив новостей
Лента новостей
7 сентября 2018
Резонанс

Жители Обнинска считают, что в раздельном сборе мусора ничего сложного нет
В...
7 сентября 2018
Животные

Жительница Обнинска чуть не подралась с 89-летним соседом из-за голубей
Жительница...
7 сентября 2018
Строительство

Жителей аварийных домов переселят в 2020 году
Жители...
7 сентября 2018
Благоустройство

В Боровске закончили строить «спорную» спортивную площадку
Напомним,...
7 сентября 2018
Медицина

В балабановской поликлинике собрались ломать стены
Два...
7 сентября 2018
Транспорт

В Балабанове готовы выслушать идеи по «золотому» маршруту
На...
7 сентября 2018
Силовики

Обнинец оплатил долги по коммуналке, чтобы слетать отдохнуть
На...
6 сентября 2018
Криминал

Рядом со станцией «Обнинское» полицейские задержали «наркоторговцев-неудачников»
Транспортные...
6 сентября 2018
МЧС

Обнинских спасателей попросили найти автомобиль
Забавный...
6 сентября 2018
МЧС

Жители Обнинска сами потушили пожар в доме
Только...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432