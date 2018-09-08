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8 сентября 2018
Резонанс
Обнинцы могут передать для одинокой пенсионерки посуду и постельное белье
В редакцию портала Obninsk.Name после выхода статьи о пожилой женщине, которую из дома выгнала на улицу собственная дочь, поступила масса звонков с предложением о помощи.
За несколько недель к Валентине СТРЕЛЬЧЕНКО не раз приезжали люди, которые привозили еду, лекарства и просто беседовали с женщиной, ведь за годы одиночества ей даже не с кем было пообщаться.
Нам все еще звонят и спрашивают, могут ли они оказать какую-то помощь? Да, можете. От денег бабушка отказывается - ей очень неловко, но признается, что ей нужны простые бытовые вещи.
Так как она постоянно переезжала, кроме одежды у нее, по сути, ничего нет. В крошечной квартирке, которую она снимает, есть одна тарелка и стакан для чая. Так как большую часть пенсии – 8 тысяч рублей – она отдает за съем жилья, купить на оставшиеся 3 тысячи хотя бы порошок для стирки, постельное белье или, например, кастрюлю, у нее нет возможности. Бабушка очень бы обрадовалась самым простым чашкам и тарелкам – будет из чего попить чай с новыми друзьями.
Поэтому, если у вас есть желание помочь, и вы хотите передать Валентине Никитичне посуду, постельное белье или бытовую химию, можете связаться с автором статьи – 8-906-784-81-61.
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