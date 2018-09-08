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8 сентября 2018
Криминал
Предпринимательница из Малоярославца продала контрафактную одежду На 1 миллион рублей
Как обнаружили полицейские, на одной из торговых точек Малоярославецкого района 60-летняя бизнес-вумен приторговывала спортивной одеждой, обувью и аксессуарами трех известных брендов.
Но бдительные покупатели заподозрили, что товар является некачественным и отличается от известного оригинала, и обратились в правоохранительные органы.
В итоге, после проведения проверки выяснилось, что одежда и обувь действительно являются контрафактными. Общий размер ущерба, причиненного интересам правообладателей, составил 1 114 511 рублей.
В отношении горе-предпринимательницы возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Женщине могут грозить как штрафные санкции, так и наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
На данный момент правоохранители устанавливают источник происхождения контрафактного товара. Расследование продолжается.
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