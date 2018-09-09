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Водитель в Малоярославце довел пассажирку до слез

9 сентября 2018
Транспорт


Водитель в Малоярославце довел пассажирку до слез

В редакцию нашего портала обратилась жительница Малоярославецкого района, которую довел до истерики водитель-мигрант местного автотранспортного предприятия ООО «Авто-Ритет».

По словам женщины, она собиралась ехать из Малоярославца в Недельное на последнем автобусе, в 18:50. Однако вместо автобуса на остановку подъехала старая желтая «Газель», в которую сразу запихнулась куча народу. Разумеется, многим пришлось ехать стоя на одной ноге, а еще часть пассажиров осталась на остановке.

Женщина решила сфотографировать такое безобразие, чтобы обратиться в соответствующие органы, но вместо извинений водителя за то, что он везет людей в дряхлой машине, она получила от него лишь оскорбления.

- Он мне сказал, что я никто и не имею права фотографировать, - рассказывает женщина. Как же я никто, когда я пассажир? В первую очередь я человек, и хочу, чтобы меня перевозили в человеческих условиях, а не в скотских.

По словам читательницы, такой бардак в Малоярославце происходит частенько, водители не только перевозят пассажиров в страшных и облезлых маршрутках, но и регулярно хамят. Женщина надеется, что хотя бы с помощью прессы можно будет привлечь внимание к этой проблеме.


 
 
Автор новости: Диана Коршикова

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