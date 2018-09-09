|
9 сентября 2018
Транспорт
Водитель в Малоярославце довел пассажирку до слез
По словам женщины, она собиралась ехать из Малоярославца в Недельное на последнем автобусе, в 18:50. Однако вместо автобуса на остановку подъехала старая желтая «Газель», в которую сразу запихнулась куча народу. Разумеется, многим пришлось ехать стоя на одной ноге, а еще часть пассажиров осталась на остановке.
Женщина решила сфотографировать такое безобразие, чтобы обратиться в соответствующие органы, но вместо извинений водителя за то, что он везет людей в дряхлой машине, она получила от него лишь оскорбления.
- Он мне сказал, что я никто и не имею права фотографировать, - рассказывает женщина. Как же я никто, когда я пассажир? В первую очередь я человек, и хочу, чтобы меня перевозили в человеческих условиях, а не в скотских.
По словам читательницы, такой бардак в Малоярославце происходит частенько, водители не только перевозят пассажиров в страшных и облезлых маршрутках, но и регулярно хамят. Женщина надеется, что хотя бы с помощью прессы можно будет привлечь внимание к этой проблеме.
280 просмотров
Последние новости из рубрики «Транспорт» и по тэгам #Малоярославец:
7 сентября 2018
В Балабанове готовы выслушать идеи по «золотому» маршруту
На днях балабановский депутат Виктор ЛАКТЮХИН заявил, что жители частного сектора на улице Мичурина просят
5 сентября 2018
Маршрутчикам Обнинска плевать на пассажиров
Сегодня утром в редакцию портала Obninsk.Name обратилась жительница города Алла К., возмущенная поведением
5 сентября 2018
Балабановцам не хватает места в автобусах
На недавней встрече, состоявшейся между главой балабановской администрации Вячеславом ПАРФЕНОВЫМ и жителями
4 сентября 2018
Водители маршруток в буквальном смысле доводят пассажиров до слез!
Очевидцами весьма неприятной сцены сегодня утром довелось стать журналистам нашего новостного портала.
28 августа 2018
Слетать в Сочи обнинцы могут меньше чем за тысячу рублей
Как стало известно, в международном аэропорту «Калуга» началась продажа билетов в Сочи. Новое направление
24 августа 2018
Ездить на экспрессах обнинцам станет дороже, начиная с сентября
Как сообщается на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании, начиная с 6 сентября,
24 августа 2018
Жителям «Балабаново Сити» придется подождать автобусных остановок еще год
Ни для кого не секрет, что инфраструктура не всегда успевает угнаться за расширением города. Жители улицы
21 августа 2018
Обнинские пассажиры страдают из-за мусульманских праздников?
Сегодня в редакцию нашего новостного портала обратился местный житель Вячеслав. Мужчина рассказал, что
20 августа 2018
В Обнинске начали проверять, как перевозят детей
В Обнинске в преддверии нового учебного года ГИБДД города проводит мероприятия, направленные на безопасность
16 августа 2018
Обнинцы снова стали жаловаться на работу маршрута №6
В редакцию портала поступила жалоба на плохую работу маршрутки №6. Пассажирам пришлось провести на остановке
Архив новостей
Самое оцененное
27 августа 2018
Неравнодушные обнинцы взяли шефство над пенсионеркой, которую выгнала родная дочь
В прошлую пятницу в газете «Неделя
20 августа 2018
Владислав Шапша предложил ограничить скорость на дорогах Обнинска
Поводом для этого послужили многочисленные аварии, в
16 августа 2018
Жителям Обнинска едва удалось избежать трагедии
На днях в одной из квартир обнинского жилого дома № 2/5 по улице Пушкина стал
Самое читаемое
ЖКХ
17 августа 2018
В Обнинске жильцы перестали впускать представителей УК в свои квартиры
ЖКХ
7 сентября 2018
Коммунальщики придумали «инновационный» способ замены труб отопления
Лента новостей
8 сентября 2018
Криминал
Предпринимательница из Малоярославца продала контрафактную одежду на 1 миллион рублей
Как...
7 сентября 2018
Резонанс
Жители Обнинска считают, что в раздельном сборе мусора ничего сложного нет
В...
7 сентября 2018
Обнинское предприятие ЗАО «Быт-Сервис» вошло в число лучших
Обнинская...
7 сентября 2018
Животные
Жительница Обнинска чуть не подралась с 89-летним соседом из-за голубей
Жительница...
7 сентября 2018
Строительство
Жителей аварийных домов переселят в 2020 году
Жители...
7 сентября 2018
Благоустройство
В Боровске закончили строить «спорную» спортивную площадку
Напомним,...
7 сентября 2018
Медицина
В балабановской поликлинике собрались ломать стены
Два...
7 сентября 2018
Силовики
Обнинец оплатил долги по коммуналке, чтобы слетать отдохнуть
На...
6 сентября 2018
Криминал
Рядом со станцией «Обнинское» полицейские задержали «наркоторговцев-неудачников»
Транспортные...
6 сентября 2018
МЧС
Обнинских спасателей попросили найти автомобиль
Забавный...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
3
Заложники житейских обстоятельств
2
3
Коммунальщики придумали «инновационный» способ замены труб отопления
3
2
Сотрудники КБ №8: «Бондаренко вынуждает увольняться талантливых врачей!»
4
2
В новой части проспекта Ленина по ночам творится беспредел! [+видео]
5
1
Дети наукограда могут заняться любым видом спорта
1
5
Обнинцам наливают квас в грязные одноразовые стаканы?
2
4
Водители маршруток в буквальном смысле доводят пассажиров до слез!
3
4
Маршрутчикам Обнинска плевать на пассажиров
4
4
Александр Авдеев о пенсионной реформе: «В какой-то части я с ней не согласен».
5
4
Обнинские собаководы выгуливают питомцев рядом с детской площадкой у «Плазы»
Доска объявлений
События
99
Компьютеры
309
Работа
744
Недвижимость
857
Авто-мото
481
Бытовая техника
368
Мебель
438
Одежда
347
Животные
1078
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2534
Разное
1188
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432