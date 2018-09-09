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9 сентября 2018
Экология
Тимашевскую свалку заподозрили в приеме московского мусора
Не секрет, что уже несколько лет подряд север Калужской области пугают закрытием полигона ТБО в деревне Тимашево, и он действительно близится к своему закрытию.
Данную тему обсудили недавно и на заседании балабановской Городской Думы, где депутат Дмитрий ГУСЬКОВ поделился личным наблюдениями. По его словам, срок жизни тимашевской свалки сокращается из-за московского мусора. Поскольку напрямую утилизация ТБО из другого региона запрещена, столичные отходы в районе Наро-Фоминска, якобы, перегружают в машины с калужскими номерами и уже после этого везут его в Тимашево.
Причем делают это вне графика работы полигона.
Насколько эта информация достоверна, присутствующие на заседании журналисты обещали проверить, прекрасно понимая, что любая система видеонаблюдения (а она, как уверяют, на тимашевской свалке установлена) легко управляется в ручном режиме.
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