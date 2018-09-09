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В Обнинске выявили еще одну «резиновую квартиру»

9 сентября 2018
Мероприятия


В Обнинске выявили еще одну «резиновую квартиру»

Прокуратура города Обнинска провела проверку миграционного законодательства и выявила, что в одной из «резиновых квартир» на территории наукограда зарегистрировано более 90 человек.

Что примечательно – среди них были как иностранцы, так и граждане России.

«Вместе с тем, фактически в жилом помещении зарегистрированные в нем лица не проживают и не имели намерения вселяться в него, личные вещи отсутствуют», - сообщается на сайте прокуратуры Калужской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело, регистрация 93 граждан в жилом помещении признана фиктивной.

Напомним, ранее правозащитница и владелица «резиновой квартиры», где было прописано свыше 700 человек, Татьяна КОТЛЯР, сообщила, что ее вызывали в прокуратуру, и, вероятно, собираются заводить очередное уголовное дело.

 
 
Автор новости: Диана Коршикова

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