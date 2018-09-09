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9 сентября 2018
Резонанс
Главный ветврач Обнинска заверил, что голуби в городе еще никого не заражали
Главный ветеринарный врач Обнинска Анатолий РЕВВО заявил, что несмотря на то, что в городе много голубей, и они действительно могут являться переносчиками инфекций, ни одного случая заболевания при контакте с этими птицами у жителей выявлено не было.
Анатолий Ревво такие предположения отверг и заверил, что ни одного случая заболевания человека от этих птиц в Обнинске не было. Однако Анатолий Николаевич все же настаивает на том, что кормить голубей действительно надо подальше от детских площадок и мест отдыха горожан.
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