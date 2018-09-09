|
9 сентября 2018
Спорт
Болельщики «Кванта» смогли поддержать футболистов даже на расстоянии
Игра проходила на территории соперника и завершилась вничью – со счетом 2:2. Мячи в ворота «Салюта» закатили лидеры «Кванта» - Андрей ЖЕРДЕВ и Алексей ФЕКОЛКИН.
Примечательно, что и на этом выездном матче обнинские футболисты были не лишены поддержки болельщиков. В Белгород следом за «Квантом» отправилась небольшая группа активистов, но и такого внимания нашим спортсменам было достаточно, чтобы почувствовать прилив сил. Тем более что незадолго до начала игры фанаты подготовили для команды видеонарезку с поддерживающими посланиями.
65 просмотров
Последние новости из рубрики «Спорт» и по тэгам #фк квант, #обнинские футболисты, #квант салют:
5 сентября 2018
Обнинские футболисты отправятся в Белгород
Обнинские футболисты продолжают бороться за лидерство в турнирной таблице Второго дивизиона (зона «Центр»).
4 сентября 2018
Водители маршруток в буквальном смысле доводят пассажиров до слез!
Очевидцами весьма неприятной сцены сегодня утром довелось стать журналистам нашего новостного портала.
2 сентября 2018
Встреча «Кванта» с московским «Строгино» завершилась вничью
Сегодня спортивный клуб «Квант» принимал у себя «Строгино». Несмотря на то, что соперник на данное время
31 августа 2018
Жительница Обнинска Анна Афонасьева снова «показала класс» на соревнованиях по шахматам
Завершился чемпионат Европы по классическим шахматам среди юношей и девушек до 18 лет, в котором приняла
31 августа 2018
В воскресенье «Квант» сыграет со «Строгино»
В будущее воскресенье, второго сентября, обнинские футболисты снова выйдут на поле. На этот раз они принимают
30 августа 2018
Спортсмены наукограда успешно выступили на Чемпионате России по пляжному волейболу
Обнинские спортсмены снова показали хорошие результаты. Воспитанники СШОР по волейболу А. Савина, спортсмены
29 августа 2018
Спортивной медицине нужна реанимация
О состоянии спортивной медицины в городе Обнинске.
ВКЛАДЫВАЯ МИЛЛИОНЫ В СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТКОМПЛЕКСОВ,
29 августа 2018
Сотрудники ОНПП «Технология» делают спортивные успехи
Сотрудники обнинского научно-производственного предприятия «Технология» успешно выступают в различных
29 августа 2018
У обнинских футболистов наконец-то появилась своя медбригада
Об этом стало известно сегодня на заседании комиссии по физической культуре и спорту. Как рассказал Михаил
28 августа 2018
Компания «SINTEC» оказала поддержку обнинским киберспортсменам
В Обнинске состоялся открытый чемпионат по Counter Strike: Global Offensive, организованный федерацией
Архив новостей
Самое оцененное
27 августа 2018
Неравнодушные обнинцы взяли шефство над пенсионеркой, которую выгнала родная дочь
В прошлую пятницу в газете «Неделя
20 августа 2018
Владислав Шапша предложил ограничить скорость на дорогах Обнинска
Поводом для этого послужили многочисленные аварии, в
16 августа 2018
Жителям Обнинска едва удалось избежать трагедии
На днях в одной из квартир обнинского жилого дома № 2/5 по улице Пушкина стал
Самое читаемое
ЖКХ
17 августа 2018
В Обнинске жильцы перестали впускать представителей УК в свои квартиры
ЖКХ
7 сентября 2018
Коммунальщики придумали «инновационный» способ замены труб отопления
Лента новостей
9 сентября 2018
Происшествия
Жители Курчатова, 19, остались без света из-за сгоревшего счетчика
Очень...
9 сентября 2018
Мероприятия
В Обнинске выявили еще одну «резиновую квартиру»
Прокуратура...
8 сентября 2018
Криминал
Предпринимательница из Малоярославца продала контрафактную одежду на 1 миллион рублей
Как...
7 сентября 2018
Резонанс
Жители Обнинска считают, что в раздельном сборе мусора ничего сложного нет
В...
7 сентября 2018
Обнинское предприятие ЗАО «Быт-Сервис» вошло в число лучших
Обнинская...
7 сентября 2018
Животные
Жительница Обнинска чуть не подралась с 89-летним соседом из-за голубей
Жительница...
7 сентября 2018
Строительство
Жителей аварийных домов переселят в 2020 году
Жители...
7 сентября 2018
Благоустройство
В Боровске закончили строить «спорную» спортивную площадку
Напомним,...
7 сентября 2018
Медицина
В балабановской поликлинике собрались ломать стены
Два...
7 сентября 2018
Транспорт
В Балабанове готовы выслушать идеи по «золотому» маршруту
На...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
4
Заложники житейских обстоятельств
2
3
Сотрудники КБ №8: «Бондаренко вынуждает увольняться талантливых врачей!»
3
3
Коммунальщики придумали «инновационный» способ замены труб отопления
4
1
Жителей Обнинска достали автомобилисты с громкой музыкой!
5
1
Водитель в Малоярославце довел пассажирку до слез
1
5
Обнинцам наливают квас в грязные одноразовые стаканы?
2
4
Заложники житейских обстоятельств
3
4
Водители маршруток в буквальном смысле доводят пассажиров до слез!
4
4
Маршрутчикам Обнинска плевать на пассажиров
5
4
Александр Авдеев о пенсионной реформе: «В какой-то части я с ней не согласен».
Доска объявлений
События
99
Компьютеры
309
Работа
744
Недвижимость
857
Авто-мото
481
Бытовая техника
368
Мебель
438
Одежда
347
Животные
1078
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2534
Разное
1188
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432