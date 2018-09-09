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Болельщики «Кванта» смогли поддержать футболистов даже на расстоянии

9 сентября 2018
Спорт


Болельщики «Кванта» смогли поддержать футболистов даже на расстоянии

Накануне обнинский ФК «Квант» встречался с белгородским «Салютом».

Игра проходила на территории соперника и завершилась вничью – со счетом 2:2. Мячи в ворота «Салюта» закатили лидеры «Кванта» - Андрей ЖЕРДЕВ и Алексей ФЕКОЛКИН.

Примечательно, что и на этом выездном матче обнинские футболисты были не лишены поддержки болельщиков. В Белгород следом за «Квантом» отправилась небольшая группа активистов, но и такого внимания нашим спортсменам было достаточно, чтобы почувствовать прилив сил. Тем более что незадолго до начала игры фанаты подготовили для команды видеонарезку с поддерживающими посланиями.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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