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Обнинцы уже сегодня могут подать заявку на раздельный сбор мусора

10 сентября 2018
Экология


Обнинцы уже сегодня могут подать заявку на раздельный сбор мусора

Региональный оператор начал прием заявок на раздельный сбор мусора во дворах.

Заявления могут подать как сами обнинцы, так и управляющие компании. Чтобы получить бланк заявления, необходимо связаться с оператором компании «САХ рециклинг» и оставить заявку.

Справки можно получить по телефону: 8 (920) 090-61-42.

На данный момент оператор обеспечивает раздельный сбор мусора по 13 адресам.
 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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