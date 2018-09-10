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10 сентября 2018
Экология
Обнинцы уже сегодня могут подать заявку на раздельный сбор мусора
Заявления могут подать как сами обнинцы, так и управляющие компании. Чтобы получить бланк заявления, необходимо связаться с оператором компании «САХ рециклинг» и оставить заявку.
Справки можно получить по телефону: 8 (920) 090-61-42.
На данный момент оператор обеспечивает раздельный сбор мусора по 13 адресам.
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