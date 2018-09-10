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10 сентября 2018
Дороги
В Обнинске проверят дороги на прочность
Несмотря на то, что сезон дорожных работ еще не закрыт, в наукограде начали готовиться к будущему лету.
Как рассказал журналистам портала Obninsk.Name заместитель начальника МПКХ Дмитрий ФЕДОРОВ, впервые дороги нашего города будут проверены на прочность с помощью специальной техники, ранее участки для будущего ремонта выбирались визуально.
- Сейчас появились технологии, которые позволяют определять должным образом состояние дорожного полотна, ранее такие работы проводились в основном на федеральных трассах, - пояснил Дмитрий Владимирович. – Решили провести такие исследования в Обнинске, чтобы направлять деньги на ремонт именно тех участков, которые в нем больше всего нуждаются.
В списке для проверки определено 85 объектов, протяженность которых составляет более 88 километров. На исследование дорожного полотна город потратит три миллиона 950 тысяч рублей. Выполнить работу готово научно-производственное предприятие ООО "ДорТрансНИИ", которому на это отводится полтора месяца.
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