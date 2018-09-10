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Строительство дома в ЖК «Зеленый Остров» продолжается [+видео]

10 сентября 2018
Резонанс


Строительство дома в ЖК «Зеленый Остров» продолжается [+видео]

В газете «Неделя Обнинска» выходила публикация о том, что дольщики ЖК «Зеленый Остров» сильно обеспокоены слишком медленными, на их взгляд, темпами строительства.

Как сообщила корреспондентам руководитель рабочей группы при региональном политическом совете партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков в Калужской области и депутат Светлана ЛУКЬЯНЕНКО, сегодня комиссия выходила на объект проконтролировать ход строительства.

Были проверены материалы, дата их поставки, количество человек на объекте. К слову, материалы на объект были доставлены 4 сентября.

Как сказала Светлана Сергеевна, стройка ведется в рабочем режиме.


 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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