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Готовиться к «Комфортной среде» в Боровском районе начнут уже в этом месяце

10 сентября 2018
Благоустройство


Готовиться к «Комфортной среде» в Боровском районе начнут уже в этом месяце

Сейчас работы в рамках федеральной программы по благоустройству «Комфортная среда» во всех поселениях района входят в финальную стадию.

Согласно плану, завершить их планируется до первого октября.

Однако, как отметил глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ, расслабляться чиновникам не стоит. В связи с тем, что по новым правилам все заявки касательно проектов благоустройства должны быть переданы в Калугу до первого февраля, начинать задумываться о перспективах главам поселений нужно уже сейчас.

- Я думаю, что каждый из вас уже примерно представляет, какие территории нужно включить в программу на следующий год. Поэтому давайте не будем откладывать это в долгий ящик и в конце месяца проведем совещание, где каждый покажет и расскажет, что планирует делать по «Комфортной среде», и сколько, хотя бы приблизительно, на это потребуется средств, - заявил Николай Александрович.

К слову, начало работ в рамках федеральной программы на следующий год запланировано на начало мая, а значит, у подрядчиков будет достаточно времени, чтобы без лишней спешки довести объекты до ума.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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