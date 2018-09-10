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10 сентября 2018
Благоустройство
Готовиться к «Комфортной среде» в Боровском районе начнут уже в этом месяце
Согласно плану, завершить их планируется до первого октября.
Однако, как отметил глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ, расслабляться чиновникам не стоит. В связи с тем, что по новым правилам все заявки касательно проектов благоустройства должны быть переданы в Калугу до первого февраля, начинать задумываться о перспективах главам поселений нужно уже сейчас.
- Я думаю, что каждый из вас уже примерно представляет, какие территории нужно включить в программу на следующий год. Поэтому давайте не будем откладывать это в долгий ящик и в конце месяца проведем совещание, где каждый покажет и расскажет, что планирует делать по «Комфортной среде», и сколько, хотя бы приблизительно, на это потребуется средств, - заявил Николай Александрович.
К слову, начало работ в рамках федеральной программы на следующий год запланировано на начало мая, а значит, у подрядчиков будет достаточно времени, чтобы без лишней спешки довести объекты до ума.
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