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Татьяна Баталова покинула пост директора молодежного центра

10 сентября 2018
Люди


Татьяна Баталова покинула пост директора молодежного центра

В понедельник на планерке в администрации города было официально объявлено неожиданное для многих заявление о том, что депутат Законодательного собрания Калужской области и директор обнинского Молодежного центра уходит с поста руководителя.

В Молодежном центре с момента его создания Татьяна Валентиновна являлась третьим директором и принимала самое активное участие в организации городских студенческих слетов.

Куда уходит Баталова и каким родом деятельности будет заниматься теперь - официально сообщено не было. На данный момент в администрации объявлен конкурс на должность нового директор ОМЦ.

 
 
Автор новости: Диана Коршикова

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