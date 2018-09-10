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Сразу два обнинских силача взяли золото на Первенстве мира по пауэрлифтингу

10 сентября 2018
Спорт


Сразу два обнинских силача взяли золото на Первенстве мира по пауэрлифтингу

Накануне в африканском городе Почевструм завершилось первенство мира по пауэрлифтингу (троеборье).

В числе многочисленных спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет, встретившихся на жарком материке, оказались и обнинские силачи.

Более того, нашим ребятам удалось продемонстрировать отличные результаты. Так, к примеру, Илья МАРИЧЕВ не только занял первое место в своей весовой категории (до 53 килограммов), но и сумел установить мировой рекорд среди атлетов до 18 лет.

Еще одна обнинская спортсменка Дарья ЕФИМЦЕВА также завоевала золото. 

К слову, среди представителей нашего региона была еще одна силачка – Анастасия МИНАЕВА из Малоярославца. Домой девушка вернулась в статусе чемпионки мира (в своей весовой категории).

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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