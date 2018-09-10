|
10 сентября 2018
Спорт
Сразу два обнинских силача взяли золото на Первенстве мира по пауэрлифтингу
Накануне в африканском городе Почевструм завершилось первенство мира по пауэрлифтингу (троеборье).
В числе многочисленных спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет, встретившихся на жарком материке, оказались и обнинские силачи.
Более того, нашим ребятам удалось продемонстрировать отличные результаты. Так, к примеру, Илья МАРИЧЕВ не только занял первое место в своей весовой категории (до 53 килограммов), но и сумел установить мировой рекорд среди атлетов до 18 лет.
Еще одна обнинская спортсменка Дарья ЕФИМЦЕВА также завоевала золото.
К слову, среди представителей нашего региона была еще одна силачка – Анастасия МИНАЕВА из Малоярославца. Домой девушка вернулась в статусе чемпионки мира (в своей весовой категории).
406 просмотров
Последние новости из рубрики «Спорт» и по тэгам #обнинские спортсмены, #первенство мира по паурлифтингу, #обнинские силачи, #паурлифтинг:
10 сентября 2018
Болельщики «Кванта» смогли поддержать футболистов даже на расстоянии
Накануне обнинский ФК «Квант» встречался с белгородским «Салютом». Игра проходила на территории соперника
5 сентября 2018
Обнинские футболисты отправятся в Белгород
Обнинские футболисты продолжают бороться за лидерство в турнирной таблице Второго дивизиона (зона «Центр»).
4 сентября 2018
Водители маршруток в буквальном смысле доводят пассажиров до слез!
Очевидцами весьма неприятной сцены сегодня утром довелось стать журналистам нашего новостного портала.
2 сентября 2018
Встреча «Кванта» с московским «Строгино» завершилась вничью
Сегодня спортивный клуб «Квант» принимал у себя «Строгино». Несмотря на то, что соперник на данное время
31 августа 2018
Жительница Обнинска Анна Афонасьева снова «показала класс» на соревнованиях по шахматам
Завершился чемпионат Европы по классическим шахматам среди юношей и девушек до 18 лет, в котором приняла
31 августа 2018
В воскресенье «Квант» сыграет со «Строгино»
В будущее воскресенье, второго сентября, обнинские футболисты снова выйдут на поле. На этот раз они принимают
30 августа 2018
Спортсмены наукограда успешно выступили на Чемпионате России по пляжному волейболу
Обнинские спортсмены снова показали хорошие результаты. Воспитанники СШОР по волейболу А. Савина, спортсмены
29 августа 2018
Спортивной медицине нужна реанимация
О состоянии спортивной медицины в городе Обнинске.
ВКЛАДЫВАЯ МИЛЛИОНЫ В СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТКОМПЛЕКСОВ,
29 августа 2018
Сотрудники ОНПП «Технология» делают спортивные успехи
Сотрудники обнинского научно-производственного предприятия «Технология» успешно выступают в различных
29 августа 2018
У обнинских футболистов наконец-то появилась своя медбригада
Об этом стало известно сегодня на заседании комиссии по физической культуре и спорту. Как рассказал Михаил
Архив новостей
Самое оцененное
27 августа 2018
Неравнодушные обнинцы взяли шефство над пенсионеркой, которую выгнала родная дочь
В прошлую пятницу в газете «Неделя
20 августа 2018
Владислав Шапша предложил ограничить скорость на дорогах Обнинска
Поводом для этого послужили многочисленные аварии, в
7 сентября 2018
Сотрудники КБ №8: «Бондаренко вынуждает увольняться талантливых врачей!»
Криком души можно назвать послание сотрудников
Самое читаемое
ЖКХ
17 августа 2018
В Обнинске жильцы перестали впускать представителей УК в свои квартиры
ЖКХ
7 сентября 2018
Коммунальщики придумали «инновационный» способ замены труб отопления
Лента новостей
10 сентября 2018
Дети
Обнинским школьникам стоит привыкать к печенью
Первый...
10 сентября 2018
Благоустройство
Владислав Шапша: «Каждый сам выбирает свою дорогу»
О...
10 сентября 2018
ЖКХ
В Обнинске
В...
10 сентября 2018
ЖКХ
В Обнинске не собираются «кошмарить» горожан
Несмотря...
10 сентября 2018
Люди
Татьяна Баталова покинула пост директора молодежного центра
В...
10 сентября 2018
МЧС
Жители Обнинска ввели в заблуждение спасателей
В...
10 сентября 2018
Экономика
Балабановские депутаты вновь отказали почте в подарке
Руководство...
10 сентября 2018
Политика
Выборы мэра Москвы в Боровском районе прошли на высоком уровне
Выборы...
10 сентября 2018
Благоустройство
Готовиться к «Комфортной среде» в Боровском районе начнут уже в этом месяце
Сейчас...
9 сентября 2018
Происшествия
Жители Курчатова, 19, остались без света из-за сгоревшего счетчика
Очень...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
4
Заложники житейских обстоятельств
2
3
Сотрудники КБ №8: «Бондаренко вынуждает увольняться талантливых врачей!»
3
1
В Обнинске проверят дороги на прочность
4
1
Жители Курчатова, 19, остались без света из-за сгоревшего счетчика
5
1
Жителей Обнинска достали автомобилисты с громкой музыкой!
1
5
Обнинцам наливают квас в грязные одноразовые стаканы?
2
4
Заложники житейских обстоятельств
3
4
Водители маршруток в буквальном смысле доводят пассажиров до слез!
4
4
Маршрутчикам Обнинска плевать на пассажиров
5
4
Александр Авдеев о пенсионной реформе: «В какой-то части я с ней не согласен».
Доска объявлений
События
99
Компьютеры
309
Работа
744
Недвижимость
857
Авто-мото
481
Бытовая техника
368
Мебель
438
Одежда
347
Животные
1078
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2534
Разное
1188
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432